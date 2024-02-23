入境處偕警反非法勞工　拘12黑工及兩僱主　一女另涉用偽造身份證

入境處一連四日（19至22日）在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」，共搜查55個目標地點，包括酒吧、賓館、裝修中單位等，並拘捕14人，包括12名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。其中7名女子持有「行街紙」，另一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了15個目標地點，包括酒吧、賓館、裝修中單位、餐廳及零售店舖，當中兩名僱主涉嫌「聘用非法勞工」被捕；另外9名女子（28至54歲）懷疑為非法勞工，同樣被捕。當中7名女子持俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書；另外，一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

於「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查了40個目標地點，共拘捕3名懷疑非法勞工（26至55歲），全部均為男子。

行動中人員共搜查55個目標地點，包括酒吧、賓館、裝修中單位等，並拘捕14人，包括12名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，根據現行法例，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。