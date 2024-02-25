大角咀對開海面駁船男工人疑墮船艙　救護人員趕往現場救治

撰文：馬耀文
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今日（25日）上午9時33分，警方接報大角咀海輝道18號對開一公里，一名駁船男工人在船艙墮下，幸神智清醒，救護人員正趕往現場救治。警方將案件列作工業意外，正在現場調查。

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