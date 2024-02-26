連劫兩鳳姐疑又食又拎　亮刀指嚇反誤傷自己　24歲男保安被捕

一名24歲男兼職保安員，於4天內於灣仔富士大廈連環劫去兩名「鳳姐」的財物，在犯第二宗案件時更亮刀指嚇女事主，其間自己亦意外被割傷，最終於屯門住所外被警方拘捕扣查，涉嫌「搶劫」及「盜竊」。消息指，疑犯在犯案前曾接受兩名事主的性服務。警方呼籲市民如就案件有資料提供，可致電聯絡灣仔警區重案組第一隊人員。



一名男保安涉嫌在灣仔盜竊和搶劫兩名「鳳姐」的財物，警方經調查後將他拘捕，檢獲他犯案時用的刀、衣物和事主財物等證物。（任葆穎攝）

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂稱，警方在本月20日及23日，分別接獲兩名性工作者報案，指一名男子分別到訪其灣仔單位。男子趁首名女受害人收拾房間不為意時，偷走她放於枱面的一部iPhone手提電話及600港元現金；第二次犯案時則在離開前，亮出20厘米長生果刀指嚇女受害人，劫走3,000港元現金，其間更意外割傷自己。兩名受害人在事發後報警求助。據知，其中被亮刀指嚇的女事主29歲，持雙程證來港，事後涉嫌違反逗留條件被捕。

一名男保安涉嫌在灣仔盜竊和搶劫兩名「鳳姐」的財物，警方經調查後將他拘捕，檢獲他犯案時用的刀、衣物和事主財物等證物。（任葆穎攝）

警方高度重視案件，灣仔警區重案組第一隊接手調查，經案情分析及情報蒐集後鎖定一名疑犯，並部署埋伏行動，於昨晚在疑犯的屯門區住所外將其拘捕。被捕人為24歲本地男子，報稱任職兼職保安員，警方在其住所起回第一名受害人的手提電話、指嚇第二名受害人的生果刀及疑犯犯案時的所有衣著，亦在他身上發現與案發時脗合的傷勢。

警方呼籲，如果有受害人懷疑自己有類同經歷，但仍未報案，可致電9285 0260聯絡灣仔警區重案組第一隊。

警員24日到富士大廈調查。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，搶劫屬非常嚴重罪行，任何人一經定罪，最高可被判處終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。商戶如發現顧客行徑可疑，亦應報警求助。