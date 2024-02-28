銅鑼灣錶行遭3匪持錘及開山刀搶劫　失約30隻手錶值600萬元

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（28日）下午2時，銅鑼灣富明街一間錶行發生搶劫案。警方接報3名南亞裔男子闖入錶行，分持錘和開山刀，掠去約30隻手錶，約值600萬元。事件中暫未有受傷報告，警方正封鎖現場調查。

突發
搶劫