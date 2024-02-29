海關錦田葵涌連搗私煙倉共檢$1,300萬貨　一男司機被起訴11月提堂

政府昨日（28日）宣布增加煙草稅，每支煙草加稅8毫。同日，海關分別在錦田和葵涌進行反私煙行動，成功搗破兩個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲共約290萬支懷疑私煙，估計市值共約1,300萬元，應課稅值約970萬元。海關於錦田的反私煙行動中，拘捕一名51歲男子，他已被落案控以「管有應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將於11月4日在屯門裁判法院提堂。



海關在葵涌貨櫃碼頭南路一個物流場內，檢獲約130萬支懷疑私煙。（海關提供）

首宗案件中，海關人員昨午在錦田元崗新村搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，在一間鐵皮屋內檢獲約160萬支懷疑私煙，並拘捕一名報稱為司機的51歲涉案男子。他已被落案控以「管有應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將於11月4日在屯門裁判法院提堂。

第二宗案件中，海關人員昨傍晚在葵涌貨櫃碼頭南路一個物流場內檢獲約130萬支懷疑私煙，成功搗破另一個懷疑私煙貯存倉庫。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關在錦田元崗新村一間鐵皮屋內檢獲約160萬支懷疑私煙。（海關提供）

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

海關在錦田元崗新村一間鐵皮屋內檢獲約160萬支懷疑私煙，拘捕一名51歲男司機。（羅日昇攝）

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。