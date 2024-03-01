巴西來港雞肉醬　暗藏57公斤液體可卡因值5,700萬　海關拉6男子

海關在一個由巴西海路入境的貨櫃內，發現報稱雞肉醬的食品內，混有共57.5公斤液態可卡因，巿值5700萬元，經追查下拘捕6名男子，包括4名貨櫃車司機。



海關檢獲液體可卡因值5,700萬元。（黃偉民攝）

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港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察陳杰論稱，海關根據風險評估及分析，於1月19日檢查一個由巴西海運抵港的40呎貨櫃，載貨單報稱1,100箱雞肉醬及忌廉，但他們發現其中60箱雞肉醬有可疑標記，打開發現其包裝較其他略小，有重新包裝的痕跡，再進一步檢查竟發現內裡的白色液體，對可卡因檢測呈陽性，全部共57.5公斤液體可卡因，價值約5,700萬元。

陳續稱，歹徒利用大量正常貨品做掩飾，今次60箱「有料」雞肉醬，佔總數1,100箱只百分之五，意圖逃過法眼。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任李志豪稱，歹徒將貨物暫存在葵涌一個物流倉庫，然後於2月7日、11日和23日，分三次安排貨車提取，並送到元朗物流物倉、銅鑼灣及錦田暫存。關員於上月23至29日採取執法行動，分別在油麻地、牛頭角及葵涌等地共拘捕6名男子（36至60歲），當中4人是貨車司機、1人是建築工人、1人無業，他們分別負責運貨和處理物品。4名司機已獲准保釋，另外兩人分別保釋及扣查中。

李稱，歹徒全程用不同方式和策略以逃避執法人員追查，包括存在物流倉長達一個月，又分三次提走到不同地方。海關會繼續打擊相關活動，提醒巿民切勿以身試法，販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。