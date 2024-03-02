警搗K仔倉截藏毒郵包檢$1800貨　兩男被捕包括15歲少年　周一提堂

警方早前發現有三合會背景的販毒集團，將毒品混入由外地抵港的郵包，圖分銷到本地市場。有見及此，警方一連兩日（2月29日至1日）採取行動，搗破兩個位於土瓜灣及上水的毒品儲存倉及毒品分拆中心，並截獲7個由海外抵港的郵包，最終共檢獲39公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值1800萬港元。行動中，兩名本地男子（15及27歲）被捕，其中15歲少年被捕時身上檢獲250克懷疑氯胺酮，他們將被暫控一項販運危險藥物罪，下周一（4日）上午在九龍城裁判法院提堂。



警方共檢獲39公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值1800萬港元。（梁偉權攝）

有組織罪案及三合會調查科高級督察林頌雅表示，警方經調查，相信有三合會背景的販毒集團，將毒品混入由外地寄抵香港的貨物作掩飾，並租用住宅單位作為毒品儲存倉及分拆中心，稍後再分銷到本地市場。

警方於2月29日下午在土瓜灣一幢大廈，突擊截查一名15歲本地男子，並在其身上檢獲250克懷疑氯胺酮；其後警方搗破兩個位於土瓜灣及上水的單位，相信為三合會操控的毒品倉及毒品分拆中心，在單位內拘捕一名27歲男子，檢獲3公斤懷疑氯胺酮。

警方經調查後，相信仍有藏毒包裹未流入市面，遂於3月1日截獲7個由海外抵港的郵包，檢獲36公斤懷疑氯胺酮。（梁偉權攝）

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警方經調查後，相信仍有藏毒包裹未流入市面，遂於3月1日在海關協助下，截獲7個由海外抵港的郵包，共檢36公斤懷疑氯胺酮。

警方相信已經成功堵截毒品流入市場，打擊三合會收入來源。兩名男子將被暫控一項販運危險藥物罪，下周一（4日）上午在九龍城裁判法院提堂。

有組織罪案及三合會調查科高級督察林頌雅交代案情。（梁偉權攝）

警方表示會繼續採取情報主導的反三合會及毒品行動，並譴責利用未成年人士進行販毒的行為。警方呼籲年輕人，不要輕易相信「搵快錢」的行為，鋌而走險，成為不法分子的跑腿。警方向家長及教師呼籲，應多關心子女，檢查他們會否有不尋常收入來源，如有懷疑，應及早介入協助並疏導他們的情緒。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。此外，利用未成年進行販毒的人士，一經定罪，警方可根據相關條例，向法庭加重刑罰。