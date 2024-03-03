警多區掃蕩娛樂場所　2日拘146人檢值$1900萬毒品

警方一連2日（1日及2日）在全港各區展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，全力打撃黑社會活動及其收入來源，一共拘捕146人檢值1900萬元毒品。



警方一共突擊搜查294個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心等，並搗破多個懷疑非法賭博場所、賣淫場所及無牌酒吧，一共拘捕88名男子及58名女子，年齡介乎15至74歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物 」、「藏毒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「刑事毁壞」、「偽造文書」、「傷人」、「縱火」及「以欺騙手段取得財產」、「非法入境」等罪名被捕。

行動中警方檢獲約39公斤懷疑氯胺酮、約622克懷疑冰毒、約790克懷疑海洛英、約43克懷疑可卡因及大量賭具等。行動中檢獲的毒品總市值約1900萬元。警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。