九龍城廣場墮樓│兩人為58歲父及7歲子 仍在搶救中 重案組跟進
撰文：凌逸德
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九龍城廣場發生兩人墮樓案。4日晚上9時28分，警方接報指一名成年男子與一名男童，由賈炳達道128號九龍城廣場墮樓，倒臥後巷，兩人均陷入昏迷，男童由救護車送往伊利沙伯醫院搶救；成年人則送往廣華醫院搶救。據了解，至晚上11時左右，男童在急症室搶救後，已由醫護人員轉送到深切治療病房留醫，惟仍然不省人事；至於該成年男子則仍在進行手術中。
據知兩人分別58歲及7歲，均姓馬，為父子關係。警方初步相信，兩人由商場5樓天台停車場墮下。消息稱，父子兩人居住在九龍城區，調查人員在兩人身上，並未檢獲遺書等物件，只在馬父財物中檢獲的士司機證。
警方正就案件展開詳細調查，隨後聯絡到兩名女親友，當中一人相信是男童母親，抵達現場協助了解情況。其中一名親友情緒激動，須由警員攙扶。
警方將案件暫列「有人從高處墮下」，交由重案組跟進，不排除會循自殺及謀殺方向調查。
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