上水行人隧道內劫$360萬　警拘一孟加拉男子　部份贓款已滙家鄉

上月28日一名61歲持雙程證男子，在上水圍亦園附近一條行人隧道，遭3名賊人襲擊及搶去360萬元現金。消息指，該筆款項來自事主的女婿及其他人，疑欲送往澳門賭場「放數」。警方追查下拘捕一名孟加拉男子，起獲小量現金，相信部份贓款已經滙返其家鄉，而另外兩名同黨仍然在逃。



新界北總區重案組總督察羅禮謙指出，賊人於案發前已掌握事主行蹤。（羅敏妍攝）

新界北總區重案組總督察羅禮謙交代案情稱，上月28日上午，一名61歲內地男子，在尖沙咀重慶大廈拿取360萬元現金，至中午11時48分左右，回家途經上水馬會道近寶石湖路一條行人隧道時，遭3名南亞裔賊人行劫。事主遭拳打腳踢及搶去巨款，他鼻骨骨折，由途人協助報警。

羅續稱，警方接報後翻看大量CCTV，發現賊人得手後往天平山邨方向逃去，追查下於前日（3月3日）下午展開拘捕行動，在深水埗福榮街一個劏房單位拘捕一名45歲持「行街紙」的孟加拉籍男子，在他身上及住所內檢獲約56,000元。另外，在其手機內發現有大額的孟加拉銀行過數紀錄，約港幣66萬，顯示案發後賊人已把部分得益傳滙家鄉。

警方發現案發前兩天，疑犯已經策劃此劫案，包括了解事主出現的地方、時間及回家路線。案發當日，疑犯在尖沙咀重慶大廈開始跟蹤事主，與他一同坐港鐵，兩名同黨則預先在上水埋伏，至事主經過案發地點，一條相對僻靜的行人隧道，3人即現身落手搶劫。案情顯示此案宗是有組織及有預謀。

據了解，事主經常性會在重慶大廈找換店提取大量金，至於歹徒是「釣魚式」尋找獵物，還是早已有目標，警方仍在了解中。事主表示，該筆款項是與朋友的資金，但沒透露用途；警方將透過財富調查科作進一步跟進行動。

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警方將會落案起訴疑犯搶劫罪，今日下午押解到粉嶺法院提堂，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。根據香港法例「搶劫」是嚴重罪行，一經定罪，可被判處終身監禁。而安排其他人去干犯罪案，根據香港法例，亦要承擔同樣刑責。

羅提醒巿民，如有需要經常攜帶大量現金，必須提高警惕，盡量找來其他人同行、避免行過僻靜處，亦要盡量不要有故定的時間、地點和路線，以免被不法之徒有機可乘。

傷者腳受傷送院治理。（資料圖片）

事主的女婿在場協助調查。（資料圖片/蔡正邦攝）

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案發於上月28日中午11時54分，61歲姓朱男子，在上水圍亦園附近一條行人隧道出入口遭至少兩名男子以手襲擊，並搶去他一個袋，內有360萬元現金。朱的面部、口和胸痛，致電女婿求助，由對方報警，事後送院治理。

據了解，事主當日上午接獲其38歲女婿交付約4.4萬英鎊及4萬美元（折算共約74萬港元），並將金錢帶到尖沙咀重慶大廈一間找換店兌換，找換店有人向他交付約285.2萬港元。事主將合共360萬港元放入一個黑色背囊，之後乘港鐵回家，原擬將巨款交予女婿，由對方將錢帶到澳門賭場；惟途至行人隧道時遇劫，案件由新界北總區重案組跟進。