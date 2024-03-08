消防處聯同警方搗屯門非法加油站拘兩男　檢3萬公升柴油值$70萬

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，昨日（7日）晚上約8時聯同警方在屯門區進行針對性打擊非法加油活動的聯合行動，於順達街搗破一個非法加油站，檢獲超過3萬公升柴油，市值接近70萬元。



行動中，消防處人員發現兩部持牌危險品車及大批入油工具，並截獲兩名男子懷疑與案件有關。他們涉嫌貯存過量危險品、非法管有受管制物質及直接從持牌車輛轉注危險品，違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。一經定罪，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，處方已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，並重申從事非法加油活動屬嚴重罪行。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

處方呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。