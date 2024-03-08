入境處偕警一連四日反黑工　搜工廠及餐廳等　拘6男包括2僱主

入境處一連四日（4至7日）在全港多區展開代號為「曙光行動」的反非法勞工行動，及連同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中，人員共搜查9個目標地點，包括工廠、貨倉、餐廳及蔬菜轉運站，共拘捕6名男子，包括4名持「行街紙」的懷疑非法勞工，年齡介乎28至37歲；以及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主，分別為41及43歲。



入境處共拘捕6名男子，包括4名持「行街紙」的懷疑非法勞工，及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年；有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。