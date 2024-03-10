警破$220萬門票騙案拘5人　主腦僅出貨1成　3客助賣票圖利同被捕

有騙徒由去年8月至12月，訛稱可直接聯繫相關主辦單位，於一個153人的群組內售賣約1,900張演唱會、足球門票， 最終只提供200多張。警方於今年2月接報多宗涉及演唱會及足球比賽門票的詐騙案件。經調查後，警方拘捕5名女子，年齡介乎29至40歲，涉嫌干犯「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪，涉款達220萬元。



油尖警區刑事部督察蘇倩怡講述案情指，警方早前接獲3名為朋友關係的報案人報案，指透過朋友介紹輾轉認識一名女子，懷疑被她詐騙。據報，該名女子聲稱自己能夠直接聯絡主辦方，可以透過正價加上小額的手續費去購買門票。三名報案人起初成功與該名女子交易，得到不同演出的門票，其後她們開設一個whatsapp群組名為「全港最大型演唱會訂飛平台」售飛，從中賺取手續費。

涉款最高為Mirror演唱會共67萬元

她們於群組內售賣張學友、Twins、Mirror演唱會及香港隊對邁阿密球賽的門票等，以有能力直接聯絡主辦方並原價購票作招徠，該群組短期內由30多人增至156人（包括報案的3名女子）。3名報案人於2023年8月至12月間，收取超過220萬用作購買約1,900張門票，當中涉款最高的是Mirror演唱會，共約67萬元，惟被告女子只「出貨」200多張，3人遂報案求助。

警方接報後拘捕該名女子，發現她將一半的款項用作非購買門票用途，包括解決私人借貸及用作營運個人公司。 另一半則用作買「黃牛飛」去延續騙案。警方調查群組的對話內容，發現3名報案人亦有所隱瞞。 警方發現她們所成立的平台名稱譁眾取寵，又訛稱自己可以直接聯繫相關主辦單位，更保證若不能提供相關門票就會全額賠償，並收取每張門票10元手續費從中獲利。

警揭報案3女亦有嫌疑 一併拘捕

警方亦調查資金流向，發現3人未有將所有款項全數轉帳予被告女子，反而有其中一人將大量資產轉移給她的一名親戚，當中不排除有受害人的資金。警方相信相關舉動涉及洗黑錢活動。警方上月（2月8日）及前日（3月8日）拘捕5名本地女子，年齡介乎29至40歲，其中一人報稱職業為商人，其餘4人分別從事文員及會計工作。罪名包括「詐騙」、「串謀詐騙」以及「洗黑錢」。行動中，人員檢獲4部手提電話，懷疑與案件有關。