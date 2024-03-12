華富邨奪命火｜死者上身着火倒地　街坊淋兩盆水撲救：佢唔識回應

香港仔華富（一）邨華明樓昨日（11日）發生奪命火警，63歲婦人煮食時疑燒着衣服變「火人」，衝出單位求救，鄰居淋水撲救，惜事主當場不治。有份救火的街坊表示，昨日聽到鄰居呼救聲，見到女事主上身着火倒卧地上「唔識郁」，連忙拿來兩盆水淋落她身上，可惜對方最終傷重不治。



死者姓江（63歲）不良於行，須以拐杖輔助，她與丈夫及女兒同住華富邨華明樓。今日（12日）單位門外點有白蠟燭致祭。

單位門外點有白蠟燭致祭。（林澤鋒攝）

住在起火單位斜對面的陳女士，事發時有份協助救火。她憶述，聽到另一名街坊叫救命，開門查看，見到事主上半身着火，連忙到廚房取水撲救。陳說：「行出嚟佢已經瞓咗喺度，瞓隔鄰。我用滅火器，用兩盆水倒落去濕囉！」她形容女事主沒有反應：「我都聽唔到佢嗌救命，係隔鄰個婆婆聽到，個婆婆叫救命，我哋先出嚟，我哋閂埋門唔知嘛！」

她指倒第一盆水已經淋熄其身上大部分火種，但為免蔓延，所以再淋多一盆水，可惜最終女事主傷重不治。

消防員在起火單位調查。（翁鈺輝攝）

案發於昨日中午12時37分，華富邨華明樓居民報案，指一名女子在走廊位置起火，有鄰居向她淋水撲救；惟救護員證實女事主已告不治。警方經調查懷疑，事主在單位內煮食時，意外燃點其衣服並引起火警。

仵工將死者屍體舁送殮房。（陳浩然攝）

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政府化驗師到場調查。（鄭嘉惠攝）