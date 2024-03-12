海員之家重建地盤墮玻璃｜3傷包括遊客　地盤負責人被捕

正改建為酒店的尖沙咀「海員之家」舊址重建地盤，繼去年發生四級大火後，今午（12日）發生墮物傷人案。下午約2時47分，據報有玻璃從地盤高處墮下，碎片散落到緬甸臺及恆星樓等地，3名男女途人手部受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，消息稱，其中兩名傷者為遊客；現場地面則遺下大量玻璃碎，警方事後封鎖受影響位置，並帶走兩名地盤負責人助查，據悉其中一人涉嫌「容許物件從高處墮下」被捕。



尖沙咀海員之家重建地盤有玻璃墮下，傷及兩人，警員封鎖現場調查。（梁偉權攝）

翻查資料，海員俱樂部2018年就「海員之家」重建計劃招標，項目由帝國集團奪得，預計總投資60億元，擬於2024年開業。重建地盤於2022年9月曾有柄架起火；去年3月更發生四級火警，火屑波及附近的喜來登酒店及電信大廈，大火焚燒逾9小時後被救熄。

▼ 2023年3月2日海員之家重建地盤四級火 ▼



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另外，地盤部分鋼筋今年1月被指來源存疑，屋宇署證實於去年9月至11月接獲舉報，指項目有鋼筋質量問題，項目註冊結構工程師向當局呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示鋼筋質量無問題，但其中一個報告顯示，該批次鋼彷來自本應使用於葵涌打磚坪街105至113號發展項目iCITY的鋼筋，項目註冊結構工程師建議，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以證明符合標準。帝國集團其後表示，已責成註冊結構工程師Meinhardt及華營建築全力配合屋宇署的工作，稱會繼續以嚴謹態度緊密跟進，確保建築物結構安全及工程質量。