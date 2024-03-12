紅磡爆竊｜天眼拍到賊人𠝹傷手掠二手錶　老闆：冇法啦破財擋災囉

今早（12日）紅磡揭發爆竊案，一間錶舖被撬閘掠走約30隻錶，損失十多萬元。老闆周先生向《香港01》透露，損失較名貴的包括勞力士、卡地亞、蕭邦及帝舵，均為客人二手寄賣，將與客人商討賠償方案，「冇辦法啦！破財擋災囉！」他又指閉路電視拍到賊人被玻璃𠝹傷手，自行前往便利店買水洗傷口。



周老闆指，其店開業40多年，20多年前在舊舖亦曾遇竊，「當日落大雨，阿媽生日，又唔記得開警鐘，咁就畀人爆咗，上次都損失20幾萬！今次都差唔多！」他指，今次賊人撬開鐵閘，掠走勞力士、卡地亞、蕭邦、帝舵錶等，「大概20萬啦，自己嗰啲都未計！」

言談期間，其女兒亦視訊來電關心父親，指從新聞得悉竊案，周老闆稱：「冇辦法啦！破財擋災囉！」他指被盜名錶均為客人、熟客二手寄賣，約20隻；他自己全新擺賣的錶則不昂貴，現階段會與客人商討賠償方案。

職員初步點算約30隻錶被偷走，價值約15萬元。（馬耀文攝）

案發於今早7時46分，紅磡差館里9號協輝大廈地下一間錶行男職員報案，指鐵閘被撬開，店內有搜掠痕跡，約30隻錶被偷走，價值約15萬元，包括二手卡地亞及勞力士，每隻約4萬元。案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。

現場消息指，職員昨晚8時許收舖，今早開門時赫見捲閘「地牛」被剪爛，店內的玻璃飾櫃被打爛，遍地碎片，多隻錶被偷走。翻查閉路電視紀錄，發現今日凌晨約3時50分，獨行賊撬開鐵閘進入爆竊。

警方調查期間，一名老街坊走來稱，今日凌晨近4時晨運經過錶行，見一名身材瘦削的青年正開門進入錶行，他好奇問：「這麽早，在做什麽？」對方若無其事回答正在開門。老街坊沒有追問，現在想來懷疑對方是竊匪。