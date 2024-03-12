樂翠臺億元維修風波︱最少200人赴業主大會　30保安護送法團主席

柴灣樂翠臺的億元大維修風波，法團被質疑強行選用比市建局估價高出57%的1.07億元「天價」維修方案，每戶須支付10萬元巨額維修費，引起業主強烈反彈。今晚（12日）7時半及8時半，法團與業主在北角街坊會陳樹渠大會堂分別舉行週年業主大會及特別業主大會，傍晚開始已有大批業主由專車接送抵達現場排隊，街坊之間派發暖包禦寒，又安排座椅給年長業主休息。晚上約7時，法團主席由約30名保安簇擁下「護送」到場，並由其中5至6名保安陪同入內。據了解，民政處亦有派員列席；惟市建局人員被法團拒諸門外；有警方反黑組等人亦在場戒備。



柴灣樂翠臺3月12日晚舉行特別業主大會，大批業主傍晚已在北角街坊會陳樹渠大會堂外排隊等候入場。（左朗星攝）

傍晚5時許開始，已有大批業主由專車接送抵達，約50至60名在會場外排隊。居民代表施先生表示，預計今晚將有約200名業主出席，他們正向在場街坊派發單主，提醒他們在大會舉行時保持冷靜、「唔好做任何多餘嘅嘢」，希望待法團方面「講完」後盡早進入需討論的議題。

居民林女士則表示，樂翠臺不少業主、街坊都是長者，本來已授權子女代為出席業主大會，惟法團昨日突發通告，宣布所有授權書作廢，只限業主親身出席大會，不少年長街坊均感氣憤，一早到會場外排隊等候參加大會。她稱希望可以有500至600名業主出席大會，惟部分街坊實在無法抽空，但她仍估計最少會有400人出席。

3月12日樂翠臺特別業主大會議程，居民代表就每項議程均列出建議投票意向予業主參考。（左朗星攝）

余先生則指，今次特別業主大會主軸是應土審令在3月14日限期前開會商討終止大維修及改選業委會，惟法團在最後限期前才發出會議通知，將相關會議放在另外兩個無關重要的會議後，逼在同一日連續開會4小時，會場亦只可容納500至600人。

他續指，今次會議會場距離屋苑近20分鐘車程，余認為不適合，又指民政處曾提出安排柴灣及小西灣的社區會堂供居民開業主大會，但主席不理會，不過他仍感激民政處主動協助安排。他並說樂翠臺是已屆38年樓齡的居屋，居民大部分已上年紀，今日見到部分已達七旬的業主子女，陪同年屆九旬的父母到場，他對此「為之動容」。

+ 3

居民余先生表示，樂翠臺大部分居民都已上年紀，他看見部分已達七旬的業主子女，陪同年屆九旬的父母到場，對此「為之動容」。（左朗星攝）

今次爆出大維修風波的樂翠臺，據悉2023年6月業主大會上通過大維修，主席聲稱可申請市建局資助，最終通過揀選工程公司及1.07億元維修方案，比市建局估價6,800萬元高出57%。惟屋苑樓齡未足40年，最終不合資格申請「樓宇更新大行動2.0」資助，每戶要支付約10萬元維修費，但2023年9月未集資便強行開工，法團主席又無法提供工程合約、正式會議紀錄等，多名業主質疑年紀較大的業主或被誤導，以為會得到政府資助才投票支持，要求召開業主大會，亦多次「手拉手」阻止工人開工。

據了解，服務該屋苑38年的管理公司，於2023年10月突然請辭，臨別前曾發通告指自管理委員會推出大維修後，未提供任何工程合約，甚至直言屋苑財務狀況難應付億元大維修。此外，業主發現法團沒有公開市建局重要信件，加上管委會成員陸續請辭，於是起疑，一度驚動警方到場，最終入稟土地審裁署獲頒令，主席須就大維修舉行特別業主大會。民政處指與樂翠臺業主和法團保持緊密聯繫，並將會派員列席特別業主大會。

樂翠臺業主立案法團3月11日在大廈張貼通告，宣佈決定作廢所有授權書，3月12日的特別業主大會將在沒有授權書下繼續舉行。（羅日昇攝）

前日（10日）即特別業主大會的授權票開箱日，直接影響大會結果，惟法團主席遲遲未現身，管業處人員圖將8個票箱帶走私下點票，引起居民不滿，主席其後現身後被包圍，突手抱票箱「倒地」，與一名女街坊有碰撞，二人均報稱受傷送院。授權票票箱結果未能於當晚開箱，居民派員24小時輪流看守，以防票箱被取手或「動手腳」；法團則在昨日（11日）接連發出最少兩張通告，稱因收回票箱受阻，且未能成功核實所有授權書的有效性，故將所有授權書作廢，今晚的業主大會只限在土地註冊處登記物業之業主親身出席，並指法團對大會一切運作「有最終決定權」。

▼3月10日晚上混亂情況▼



3月10日晚上，法團主席緊抱票箱，與街坊發生肢體碰撞，一名女街坊倒地抱頭。（羅日昇攝）

市建局早前回覆時指，2023年11月13日曾發信通知法團，業主大會上已通過揀選工程承辦商之回標價，遠高於市建局獨立顧問之工程估價。由於樂翠臺樓齡不足40年，亦未有屋宇署發出的強制驗樓命令，因此不符合「樓宇更新大行動2.0」申請資格。及後法團主席發出電郵，要求延後屋苑遞交強制驗樓令之期限，市建局指會將此個案呈交至督導委員會考慮。

▼3月11日早上法團主席現身被噓走▼

