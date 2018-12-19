【紋身保養】恢復期 事後保養・冬天紋身注意事項

各行各業總有旺淡季之分，就連紋身亦不例外。曾聽過不少行內人稱冬天是紋身業淡季，淡的程度甚至連帶影響紋身器材供應商的生意額；天寒地凍令人紋身意欲下降的原因不外乎幾個，然而紋身界亦有所謂「冬紋三九，夏刺三伏」，意即冬夏紋身各有好處。其實在紋身保養的角度，冬天甚或是更佳的紋身時機。

何謂「冬紋三九，夏刺三伏」？ 習武之人有「夏練三伏，冬練三九」之說，「三伏」與「三九」其實是古人的曆法。三伏即是初伏、中伏與末伏，是一年之中最熱的日子；三九則是全年最寒冷的日子，冬至後隔九天為初九，再隔九天為二九，如此類推隔到第三個九天就是三九了。其實最熱或最冷都不適宜人類活動，這番話只是在勉勵有志者在任何情況下都要堅持。而在刺青的角度，「三伏」與「三九」當然不代表紋身的最佳時機會，當中的意味在於體現了講者對紋身的熱愛，不分時間，不分季節。

冬日紋身有其利弊，或許可以從恢復期與事後保養說起。 新傷口恢復期 不少人每當擁有一個新刺青都會想立刻展露人前，而在冬天即便有新紋身都會被厚重的衣物遮蓋，這亦是令普遍人於冬季紋身意欲下降的其中之一個原因。然而任何外來物對剛完成的紋身都可能是感染源，但正因長時間受到衣物保護，新傷口受到感染與發炎的機會亦較小。 另一點則關乎人體結構：在夏天新陳代謝較快，紋身後傷口恢復得自然更快，但同時容易在炎熱的天氣下因出汗而受到感染，不利於敏感膚質或多汗的人。反之，人體的新陳代謝與恢復速度於冬天雖則較慢，但因少出汗而大大減低感染機會。亦正因出汗較少，冬天紋身後可適量減少洗澡次數，加快結痂的過程。

冬日保養法則 紫外線是紋身褪色的元兇，即便你對陽光與海灘並不特別熱愛，還是難以完全避免夏日的猛烈陽光，暴露在陽光下的新紋身色彩自然較難維持；雖說冬天亦不能完全排除紫外線，但最少還有長袖衣物的小小阻隔，恢復後的效果則會更好。 在夏季我們接觸水的機會相對比冬季多，海灘、泳池、湖邊等都是炎炎夏日解暑聖地；水中的細菌或許對人體沒太大威脅，然而對紋身的傷口就另當別論了。在紋身未痊癒前到海灘或泳池游泳，結果輕則是傷口發炎影響紋身效果，重則是皮膚潰瘍導致紋身體無完膚。因此在夏天紋身或許要有暫時不能擁抱陽光與海灘的心理準備了。 然而冬季紋身的弊處則在於較容易得到各種小病痛，傷風感冒等「小兒科」都會降低人體免疫力，導致紋身遲遲未能痊癒。而冬天的天氣則會使皮膚乾燥變硬，令紋身結痂時容易磨損，因此需要加倍的注意為新紋身保濕。

所謂「三分技術，七分保養」，其實只要多加注意各項刺青保養，12月有可能比7月更適合紋身！