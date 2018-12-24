【塗鴉藝術】 PANTONE C・塗鴉是一種批判性思考及情緒管理之道

名字是人由岀世到終老的無形標籤，亦是給予別人的第一印象或記憶。然而，究竟有多少人還會執筆寫自己之名呢？筆者亦不額外，小時候的鉛筆練字早就遺忘於歲月當中。塗鴉，卻是另一種方式使人再次以筆及噴漆代替電子產品，用簡單的工具、打破常規的創作，造就一幅幅極具話題性之作品。本地城市藝術家PANTONE C是以以身作則，多年來於學校與機構教授塗鴉藝術，讓年輕一代發揮創意，尋找自己的價值與意義。 攝影：朱潤富

塗鴉就是一種精神

塗鴉歷史與形象相信大家總會聽過，所以在此亦不會詳述。為何塗鴉會是一種精神象徵？其實「她」是美國70、80年代時由黑人興起的街頭藝術，主要以表達自己意見、批評社會上的不公。因此，塗鴉並不是潮流，不像時裝有季節性的流行，而是一種很實在的精神與態度，從而彰顯個人風格。這亦是為何塗鴉到現在為止還存在的價值。

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教授塗鴉是令自己最為快樂的事

不論紋身或塗鴉，「她們」極小岀現於正規教科書中，課外活動總是游泳、鋼琴，甚至補習等等。然而，每樣東西若加以運用，亦可找到其價值。紋身與塗鴉，同是一門手藝，從靈感、構圖設計、顏色運用，到真正完成一幅作品，所需的努力及精神並不是一朝一夕就可以做到。這就是為什麼PANTONE C當初藉以教班讓更多人了解何謂真正的塗鴉藝術。然而，正確的觀念與不懈的努力定會換來回報。PANTONE C教班早已不再局限於機構等地方，近年來多間學校也參與此項活動，甚至小學亦是。對此，PANTONE C直言：「確實香港慢慢開始接受次文化，自己也希望透過塗鴉創造，讓小孩子發揮最大的天馬行空，表達自己真正的內心感受，而不只是活像一部部機械人，乖巧地坐在課室裏。」

紋身與塗鴉漸漸較為人所熟悉其獨特性

提到早年SPACE INVADER的街頭藝術會否是一個讓香港社會更易接受塗鴉的契機，PANTONE C亦有一番見解：「無疑他的作品是讓更多香港人接觸到街頭藝術，亦同時讓他們反思原來街頭作品也可以具特色。因此，近幾年慢慢岀現一些合法地方以創作街頭畫作。然而，他卻不是一個使香港社會接受塗鴉文化的轉捩點，畢竟從藝術性質岀發，SPACE INVADER並沒有運用常見的塗鴉工具包括噴漆和粗箱頭筆跡的標記筆。」

然而，不管如何，最使筆者感動的非塗鴉創作可列入中學視覺藝術作品集之一莫屬，皆因為人熟悉的定會是油畫、水彩畫、素描、雕塑等傳統作品評核之方式，但這並不代表所有人都適合，正如一個樂壇總不能只有抒情歌曲。所謂的百花齊放就在於可容納不同聲音、風格及價值觀。因此，塗鴉讓原本不太合適傳統創作媒介的年輕人多了一種渠道表達自我。PANTONE C亦坦言最開心就是學生學有所成後都能找到一片天空，運用塗鴉技術於不同範疇尋找自己的創作。

紋身亦漸漸受到大眾的認同，其風格創作亦多樣性，不再是以前龍虎豹或負面形象。「她」是一種性格、態度、審美觀，甚至是人與人之間互動的一道橋樑，皆因皮上紋身是最能直接給予人的印象。塗鴉亦然，不同風格（OLD SCHOOL & NEW SCHOOL）及圖案（包括鑽石、皇冠、火車、噴漆等）都可讓人了解自己的性格，正如名字一樣。身為HIPHOP四大要素之一的塗鴉與饒舌、DJ及霹靂舞息息相關，當中一些RAPPER所穿的金鏈打扮便是與塗鴉皇冠圖案有直接關係。

紋身與塗鴉的核心價值

塗鴉與紋身有何相似性？其實紋身及塗鴉之意義在於能表達自己的想法，每一步都需要深思熟慮，皆因一下紋身槍或噴漆，便沒有回頭路。人生亦是，一旦下了決定，便只可繼續向前走。因此，紋身與塗鴉不單只是一個圖案，涉及的更是一種批判性思考及自我情緒宣洩的管道。

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言談之間也不難發現PANTONE C之塗鴉夢。若然一個音樂人以紅館演唱會為目標，他便是以能噴火車為自己一大動力。夢想與現實之間如何達到一個平衡點，說得容易，但很多人卻做不到。或許太愛塗鴉，使PANTONE C十多年來都未曾放棄，並善用自己的專長，將塗鴉藝術向大眾灌輸正面積極之理念。