【一人一首紋身的歌】關於深刻：鄭融・愛的紋身

也許到了某個年紀，你會突然發覺穿梭於一段又一段感情後，再天雷勾動地火的愛情，也不過如此，在那些來來去去的關係裏，終究沒有甚麼留得低；然後漸漸你會學叫自己不需太用力，輕鬆點，最後也會舒服一點。然而說來容易，用不用力，用多少力，從來都不是自己可以控制的，尤其深刻而轟烈的愛情總是叫人欲罷不能；怕只怕用力過度，就像紋身針刺入太深，留下永遠的傷痕。

鄭融的＜愛的紋身＞，以紋身道出：愛，不能太深。​

用力太深愛像紋身 無痕就等於不夠吸引 陷入太深愛像紋身 像畫上身體裡的裂痕

字句間透露着一種矛盾，明明知道過分投入終須付出代價，就像鄭融的另外兩首歌＜借＞與＜還＞，當初愛得有多深，以後就有多少悲傷要承受；偏偏深刻的愛情最吸引，就如紋身一樣，為的就是留下痕跡。然而入針太深會令疤痕增生，導致紋身凸起，即便顏色洗得掉，凸起的疤痕卻永遠存在，彷如身體上的一道道裂痕；愛得太深就像入針太深，不但將紋身破壞了，更在心裏留下了裂痕。

當刺針 刺入靈魂 洗不去還是沒記起更動人

紋身針刺進的不是皮膚，是靈魂。這一句隱喻那種愛的程度直達靈魂，在紋身的角度，入針有多深，以後要洗掉就有多難；刺入靈魂的紋身大概只會褪色，卻永遠無法洗去，那就寧願瞞過自己，當記不起好了。

陷入太深愛像紋身 如承諾一生裡的刻印

在針尖陷入的一瞬，心也跟着萬劫不復。我們都不應該將紋身看得太輕，皆因它就像一生的承諾，見證了我願意將我們之間的故事變作刻印，以不能磨滅的方式永遠留住，這就是一生的承諾。

不細心 那肌膚的美感 色彩終於變灰暗

誰都知道紋身需要保養，不細心照顧的話便不能維持當初的模樣，原來感情亦一樣。兩個人走着走着，任憑剛開始如何熾熱、如何激烈，在新鮮感退散後一切就像未曾發生一樣；偏偏人生來就有惰性，以為不必用心經營，怎知一掉以輕心便褪色暗淡，就像那沒有悉心保養的紋身，最終也會變灰暗。

愛的紋身

作詞：陳少琪

作曲：金培達

編曲：金培達

監製：陳少琪 / 金培達



為何從來若我生氣

哭是我 不是你

才明瞭若眷戀你

遇過的開心等於痛悲



我似你胸口中刺上的花

但願在體溫裡給枯化

為求能留住晚霞

能糊塗時便強忍淚或汗便會停下



用力太狠愛像紋身

無痕就等於不夠吸引

當刺針 刺入靈魂

洗不去還是沒記起更動人



陷入太深愛像紋身

如承諾一生裡的刻印

不細心 那肌膚的美感

色彩終於變灰暗



原來談情沒有收據

更多更詳盡歌詞

不後悔 不後退

原來流淚太瑣碎

任你想怎麼都可允許



我似你胸口中刺上的花

但願在體溫裡給枯化

為求能留住晚霞

能糊塗時便強忍淚或汗便會停下



用力太狠愛像紋身

無痕就等於不夠吸引

當刺針 刺入靈魂

洗不去還是沒記起更動人



陷入太深愛像紋身

如承諾一生裡的刻印

不細心 那肌膚的美感

色彩終於變灰暗



陷入太深愛像紋身

像畫上身體裡的裂痕

不細心 那肌膚的美感

色彩終於變灰暗