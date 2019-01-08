【紋藝】 SKIN DEEP．時尚界新寵兒？DANNY BALDWIN的刺青男模

回顧過去時尚界的天橋上鮮見紋身模特兒（又或者刻意把紋身遮蓋掉），大多都是以「白白淨」的形象演繹各大品牌的作品；也許是出於傳統，也許是為了不讓紋身搶風頭，然而這種風氣亦變相限制了模特兒的自我風格。逾100名男模，拍攝超過一年時間，名為《SKIN DEEP》的攝影展由英國型男攝影師操刀，在強而有力的黑白影像下見證刺青模特兒將成為時尚界新繆思。

從平面到天橋，過去的模特兒不論在任何媒介皆以乾淨利落的皮膚示人，紋身模特兒則大多與時尚界絕緣。

時尚界「刺」文化

在傳統社會文化的角度，紋身於多年來作為「次」文化，要登上台面有一定難度，姑勿論天橋，平面媒體如報章雜誌，或是戲劇電影，所有紋身都不得「公開露面」，賣臉的明星與模特兒自然首當其衝。

而模特兒們的米飯班主——品牌設計師們，亦某程度上影響着時尚界的刺青文化。作為一名設計師，自然希望自己嘔心瀝血的作品是天橋上唯一主角，但這並不代表模特兒不重要，畢竟選擇對的人來演繹也事關緊要；然而對於大部分設計師而言，模特兒的角色等同衣架，只要有合適的膚色、骨架撐起衣服就夠了，有紋身的模特兒就像有圖案的衣架，分分鐘喧賓奪主。