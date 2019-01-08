【紋藝】 SKIN DEEP．時尚界新寵兒？DANNY BALDWIN的刺青男模

回顧過去時尚界的天橋上鮮見紋身模特兒（又或者刻意把紋身遮蓋掉），大多都是以「白白淨」的形象演繹各大品牌的作品；也許是出於傳統，也許是為了不讓紋身搶風頭，然而這種風氣亦變相限制了模特兒的自我風格。逾100名男模，拍攝超過一年時間，名為《SKIN DEEP》的攝影展由英國型男攝影師操刀，在強而有力的黑白影像下見證刺青模特兒將成為時尚界新繆思。
從平面到天橋，過去的模特兒不論在任何媒介皆以乾淨利落的皮膚示人，紋身模特兒則大多與時尚界絕緣。
時尚界「刺」文化
在傳統社會文化的角度，紋身於多年來作為「次」文化，要登上台面有一定難度，姑勿論天橋，平面媒體如報章雜誌，或是戲劇電影，所有紋身都不得「公開露面」，賣臉的明星與模特兒自然首當其衝。
而模特兒們的米飯班主——品牌設計師們，亦某程度上影響着時尚界的刺青文化。作為一名設計師，自然希望自己嘔心瀝血的作品是天橋上唯一主角，但這並不代表模特兒不重要，畢竟選擇對的人來演繹也事關緊要；然而對於大部分設計師而言，模特兒的角色等同衣架，只要有合適的膚色、骨架撐起衣服就夠了，有紋身的模特兒就像有圖案的衣架，分分鐘喧賓奪主。
《SKIN DEEP》的刺青男模：
作風大膽的西太后向來愛用紋身模特兒。
然而時尚界從來不乏有性格之人，VERSACE、VIVIENNE WESTWOOD等品牌採用的模特兒不限膚色、背景、年齡，並且都有着一個共通點，就是紋身。他們將紋身視為模特兒的個人特色之一，那些紋身是與他們一體，不可分割的一部分，不需刻意掩飾，亦無須過分強調。隨着近年刺青文化的普及，紋身甚至成為模特兒的賣點之一，不少現時炙手可熱的名模皆為刺青一族。
我們（DANNY BALDWIN與男模們）僅僅相隔一個鏡頭的距離，放下了設計師那些於服裝上的要求，當下鏡頭前的每一個紋身都是獨一無二、替模特兒用言語以外的方式表達自己。
1年，100位男模
模特兒身上的紋身其實就如設計師的作品，彼此都擁有發揮創意的自由，只是媒介的不同罷了。保持着這樣的信念，長居倫敦的攝影師DANNY BALDWIN展開了長達一年的《SKIN DEEP》攝影企劃；逾百位刺青男模在他的鏡頭下解放自己的身體，盡情展露紋身，為的就是打破傳統模特兒界對紋身的偏見，使紋身不再成為他們的枷鎖，為時尚界重新定義何謂「美」。
DANNY BALDWIN的其他攝影作品：