【刺青手稿・紋身的前半生】被愛慾操控的男女｜NATHALIE TALI

紋身之前，其設計圖都是一份藝術。是紋身師與紋身者、紋身者與身邊的人和事所交織出來，經過溝通和洗煉而成的不二之作。是次我們將紋身的交流媒介由皮膚轉移到白紙上，【刺青手稿‧紋身的前半生】將為大家介紹每幅紋身設計圖的故事，我們在此廣邀作品，搜羅每個獨特的紋身故事。

tattoo artist：NATHALIE TALI

studio：MOFO TATTOO

作品名稱：Goodbye my EXBF

作品概念：

創作靈感是源自朋友的愛情故事，當時她的男友與一個有夫之婦發生關係，在與他分開的時候她竟有一刻憐憫那個女人、代入她的角色。幻想着或許她的婚姻太過枯燥無味才會搭上另一個男人，介入別人的關係，將忠誠、道德視作無物。世間的愛情大概都是如此，以為自己抓住了幸福，卻沉沒在愛與慾望的無底深潭，追隨着一個又一個填補孤寂的擁抱。圖中的男女赤裸着身體，男生一手環抱女生，另一邊探索她的秘密花園，此刻他們就似是放下了世間一切的枷鎖，享受着對方身體熱燙的溫度。