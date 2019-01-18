【紋身風】KEWPIE DOLL．OLD SKOOL風格中最稀奇的圖案

稱得上經典的紋身風格不多，傳統的OLD SKOOL紋身經歷時代的轉變、東西文化之交融依然魅力不減，大概是它獨有的懷舊味道叫人著迷。然而，在眾多受男性歡迎的OLD SKOOL風格圖案之中，竟存在着一個格格不入的卡通形象，那就是無人不識的邱比特娃娃。

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談到OLD SKOOL紋身，相信大家第一時間想到的必會是紋身教父SAILOR JERRY的設計，那些摧毀男人的「尤物」（Mans’ Ruin）——圍繞女人、酒精和賭博的圖案，偏偏這款可愛的邱比特娃娃（KEWPIE DOLL）也屬OLD SKOOL紋身的經典之一，有別於男性化的刺青圖案得到了大眾的喜愛。

邱比特主題的傳統美式風格紋身FLASH SHEET。

新式的邱比特刺青換上了緊貼潮流的造型，可塑性極高。

誕生於政治漫畫的卡通 這款可愛的邱比特誕生於20世紀初期，背上長了一雙翅膀，頭髮尖尖、肚子圓圓的卡通邱比特原本是出自美國藝術家Rose O’Neill之手，她構想出希臘神話中邱比特的卡通形象，並於1909年出版的女性刊物《Ladies’ Home Journal》上首次登場，起初是為女性參政運動（Women Suffrage Movement）發聲的政治插畫，卻成了家傳戶曉的卡通人物。因為形象討好，這款邱比特娃娃由德國玩具商於1920年生產出實體的邱比特塑膠人偶，成為20世紀最受歡迎的玩具之一。

風靡二十世紀初的政治插畫也是當時流行的紋身設計。

叛逆的邱比特：迷你刺青人偶

潮流會轉變，正如曾於九十年代極為流行的芭比娃娃，現在已消聲匿跡，而人們對邱比特娃娃的愛戴亦於五十年代漸漸沒落，而將這款刺青圖案重生的人，正是於1973年收購了SAILOR JERRY紋身店的紋身師MIKE “ROLLO” MALONE。受到他的啟發，不少紋身師也重新以邱比特的形象創作刺青，至今仍是紋身者的熱門之選。除了作為平面的刺青圖樣，更有藝術家在塑膠製的邱比特娃娃上進行創作，並於2015年舉辦的倫敦紋身展中展出。「MINIATURE INK」展覽收集了世界各地頂級紋身師的設計，為邱比特娃娃打造全新的形象：不同風格的造型打扮配以各式的刺青圖案，可謂打破了創意的界線。