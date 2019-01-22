【紋身風】REFLECTION TATTOOS． 耐人尋味的鏡像藝術紋身

在社會上掙扎求存，每日戴着面具做人，我們早已變得麻木不仁；所謂「豬八戒照鏡子，裏外不是人。」，相信就是切身的形容這種狀態：當我們回過神來，大概都無法認出鏡中的自己。正因如此，紋身或許是一種提醒，讓我們能夠忠於自我，這回《第二身》將會從鏡像藝術出發，探討REFLECTION TATTOOS其中的藝術意義。

電影《異能仨》（GLASS）的宣傳海報。

不論喜歡看電影與否，想必也會對上週上映、作為電影《不死劫》（UNBREAKABLE）及《思．裂》（SPLIT）續集的另類英雄電影《異能仨》（GLASS）略有所聞；缺乏了MARVEL電影的大製作，也沒有DC電影所呈現的史詩感，《異能仨》所敘述的是較貼近生活而且更人性化的英雄故事。雖然觀眾對這部電影的劇情有着兩極化的評價，但不得不讚賞導演在營造角色的調性上的細節鋪排，從首輪電影宣傳所用的海報中，也利用了鏡像藝術的意念表達出三位主角的「自我」一面。

此幕敘述了擁有異能的主角們接受精神科醫生的治療，最後一次的診斷過程。

在電影中，身體殘缺但智慧過人的ELIJAH PRICE、擁有多重人格的KEVIN WENDELL CRUMB以及身體異常強壯的DAVID DUNN身處於精神病院，精神科醫生判斷他們為患有代入英雄漫畫角色的妄想症，並在最後的診斷過程說服他們沒有異能，而電影海報則是借用了這一幕去敘述三位主角的身分。並列坐着的他們看似是受盡牽制的病人，可是地板倒影卻反映了他們的真實的面貌——分別為MR. GLASS、THE BEAST以及THE OVERSEER。擁有異能的主角更以顏色貫穿了他們的立場與身分，暗示了觀眾劇情的走向。

紫色屬於MR. GLASS，也是暗示了英雄漫畫的壞人所用之色調，由MR. GLASS的服裝、英雄漫畫中描繪壞人所用的顏色以及漫畫店中壞人漫畫一角的燈光所呈現；

黃色是KEVIN其中擁有異能的人格「THE BEAST」的代表色，象徵了他那不穩定的性格及能力，也貫穿了他在上集電影《思．裂》中所穿的服裝以及漫畫中的超級英雄的制服顏色；

綠色則是THE OVERSEER的代表顏色，象徵了安全、保衛人類的存在，也是漫畫中正義一方的顏色，在他所穿的服裝、漫畫的英雄人物以及漫畫店中放置英雄漫畫一角的燈光所表現；

電影海報以鏡像藝術及色彩運用的表達手法給予觀眾提示，而回到紋身方面，不少鏡像紋身作品其實也是暗藏玄機：

+ 7 + 6 + 5

紋身作品的水影、鏡子為我們拆穿謊言，找出事物原來的面貌，讓人深思何謂「真實」。曾經有人將世界比喻作一面鏡子，反映出我們想像中的自己。的確，不少人為了迎合別人的期望，會選擇隱藏自我，努力扮演着那被建構出來的角色，就如一隻披着貓皮的老虎。不願在人前展露真我，或許是因為他們不想被別人看穿，怕因此受到傷害，可是假若對自身有足夠的信心，為甚麼不能坦然做回自己？對於紋身者而言，紋身這個行為本來就屬一種呈現自我的方式，或許這系列的鏡像紋身能喚起你心底那個最真實的自己。