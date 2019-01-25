【針筆云】 KAZUAKI HORITOMO．擅長肌絵的日本傳統刺青師

曾聽聞過藝術家總會與貓有一種微妙的關係，那是表達對其的愛慕，如PABLO RUIZ PICASSO、ANDY WARHOL、FRIDA KAHLO等藝術家。近至日本亦有一位愛貓的紋身藝術家 - KAZUAKI HORITOMO，他更為其作品取名「MONMON CATS」刺青貓系列。然而，在他的筆下，每隻貓均加入大和獨有的文化元素，儼如給其穿了一套套「和服」。除了因喜歡貓而設計此系列外，原來HORITOMO當初還有一個別具意義的理念，而且與紋身息息相關。

HORITOMO是一位日本傳統紋身師，是三代目雕佑西弟子之一，精通一種名叫TEBORI（手彫，「TE」是指手，而「BORI」則指雕刻，其意指「人手雕刻」，是一門具二、三百歷史的日本刺青工藝）的傳統紋身技藝。他之所以創作了一系列以貓相關的刺青作品，是因爲追溯貓的歷史，在埃及其是象徵吉祥，如「月亮女神」便是人身貓頭。然而，在早期的基督教中則認為貓是一切災難及苦痛的來源。有見及此，HORITOMO認為貓在各地不一樣的看法與紋身有着異曲同工的意義。其實，任何東西都皆有兩面，是好是壞，是善或惡，基於怎樣看待的。正如紋身，對某些人來說是壞孩子的代表，但對被紋者，一幅幅的刺青可能是精神的寄託、心靈的慰藉，甚至態度的改變。

說回「MONMON CATS」系列，原來MONMON是日語「紋身」，其作品更加入許多日本特色，如宗教神鬼、浮世繪武士、錦鯉、櫻花等大和象徵性的元素，使每隻懶洋洋或高傲的貓變得更為英勇，更具個性。然而，若然細讀HORITOMO的作品，其實可以發現䓢中一些隱喻性的意味，例如一些貓身體內會有鯉魚或老鼠，是否代表萬物皆能和平相處，抑或每隻貓都有獨特性格，像老鼠則代表了蠱惑，魚則是善良？筆者相信人人觀感不同，這亦是藝術創作的弦外之音的境界。

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