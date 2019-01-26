【紋藝】紋身眾籌計劃．美國紋身師為病人「義紋」

紋身者大多是叛逆的一群，他們利用紋身使自己看起來更與別不同，是不願意迎合主流文化的「小眾」。然而，世界上竟有另一群人是為了令自己看起來更正常而紋身，對於那些因意外、手術導致部分身體有殘缺的人來說，小小的紋身雖不能還原已受傷的身體，卻可填補他們心靈的缺陷。

指甲紋身照片於網絡上流傳，不少網民都大讚紋身師的手藝高超，幾乎完全還原手指原本的面貌。

近日，網絡上瘋傳一張手指紋身照片，這個驚為天人的超寫實紋身作品原是出自美國紋身師ERIC CATALANO之手，這是他第一次為客人紋上指甲，而整個紋身過程只需十一分鐘便已完成，但是換來的卻是紋身者一輩子的快樂。

紋身師ERIC CATALANO最擅長的是寫實風格刺青。（INSTAGRAM：aka_biz_e）

修補缺陷的立體「紋藝」

一年前，紋身者MARK BERTRAM左手食指、中指的第一節手指意外被冷氣機扇葉截斷，而ERIC為他紋上的指甲紋身則他的手指看上去猶如正常人無異，讓他重拾自尊。其實在早前，ERIC也曾為乳癌康復者紋上立體的乳頭紋身，甚至以穿環技術幫助她們「重新穿起」乳頭，務求以最真實的方式還原乳房的本貌，這些經驗讓ERIC更專注於紋身的細節位置上，也讓他立志以紋身手藝幫助更多有需要的人。指甲中的小白點、指甲邊緣的死皮，以至內藏的污垢也鉅細無遺地刺出，如此精細的紋身遠遠超出了大眾的想像，使ERIC接連不斷收到世界各地的紋身諮詢，有失去了腳趾頭的人，甚至有想要刺上肚臍、鼻孔等的怪異請求。

兩片小小的指甲像真度極高，遠看根本分不清它的真偽。

由ERIC紋上的立體寫實刺青，讓手術後的乳癌康復者如獲新生。

施比受更為有福

能以自己的手藝幫助他人當然是一件美事，ERIC並沒有將此當成需要得到報酬的服務，他從不向那些需要以紋身修復身體缺陷的人收費。直至照片於網絡流傳，類似的紋身請求如排山倒海般佔據他的時間。為了無償幫助更多有需要的人，ERIC在網絡上發起了眾籌活動，支持他的工作。若你也想為那些意外被截肢及乳癌倖存者出一分力，不妨前往眾籌平台獻上你的心意。