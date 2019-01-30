【Sub9ulture by HEYO】福建仔・總有一位係左近

2019年，Hip Hop 的勢頭只會持續下去，管那是本地抑或全球的 Hip Hop。 作者：HEYO

近兩三年，Hip Hop 已正式衝擊內地流行音樂形態，黑人音感節奏已與漢字文化韻律接軌與充分呈現，由北京、成都，到新疆，以至蒙古語及藏族 Hip Hop，都由八方網路跑了出來，我們也不難看到黑人反向汲收中國 Hip Hop 作品的反應，無疑確立了「音樂能突破語言」這點當初對來日世界的展望與猜想。

對於這類猜想，近日在本土也有一項實現跑了出來——香港的福建說唱。

在港的福建人口約佔1/6，同鄉們也愛住在同區，自成一體的氛圍，這是從小就居住在北角的我能貼實地體驗得到。

儘管自己並非福建人，也不懂福建話，但在全球化的演算下，是不能抹殺「港式福建說唱」的可能。正如往日一樣，當初與人分享著將中樂加進 Hip Hop 的構想，人家都會存有質疑。但到今時今日，由當初側著目的，現在也爭相 Sample、trap 了起來，大量應用亞洲民族樂的 Hip Hop 音樂亦相繼出現。同樣道理，往日也曾戲謔著：「做音樂也要有代表性呀，香港也有相當的福建語族群，何不弄一首福建話的說唱呢？」要做一趟實驗，也需要勇氣。而若干年前的構想，現在也逐步成讖，出來的效果感覺也不是為做而做，整體不俗！

2015年 Heyo與大支於 Hidden Agenda 留影。

對，我也聽不懂，但這種行為是一種身分認同與呈現，也體現著 Hip Hop 的精神與思想，為自己的根去發聲！其實閩南語系的說唱也早有先例，台灣的大支也一直推動著，所以平心而論，在香港有新生群肯走出這一步，這是值得 Respect 之舉。若市場上只是一直出現著煽動反智、吹噓炫耀、道德淪亡的產物，我更期待的是這種敢於思想與身體力行的作品。

DylanHing - Fukin Kid (福建仔) ft. Layzie, Tyson Yoshi：

延伸：

2019/2/2 《兵分三路》@ TTN, Present by PPC Records

2019，齊來感受香港說唱新生代的熱血火力！