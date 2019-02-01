【紋身idea】 貝殼．一個與貨幣相關的刺青符號

農曆新年快到了，相信大家對「年年有餘」、「龍馬精神」都非常熟悉的。然而，原來貝殼亦與財富有關的。自古就流行着一種名叫貝幣的貨幣，因此，貝幣的地位及價值與現代通行貨幣一樣的。今回將講解下貝殼刺青的象徵意義及其風格上的設計理念。

貝幣是一種曾非常重要的通行貨幣，亦是古代最原始的金錢之一，包括印度洋及太平洋島嶼、北美洲、非洲等原始部族的地區。他們當時已使用貝幣去換取日常生活所需品，甚至一些奢侈品。此外，貝幣也在中國先秦時期也非常廣泛使用。因此，不少中文字若與錢財相關的大多帶有「貝」的部首，如貸、貧、財、賄、購等等的。由此可見，古時貝幣的使用對後世的商業經濟體系，甚至知識文化起了很重要的影響。

除了與金錢息息相關外，貝殼也在宗教信仰中有一定的象徵性。在印度教中貝殼被視為供奉給毗濕奴（是印度教三相神之一，其掌管着保護、守護等意味）的聖物之一；而古秘魯的莫奇文化（MOCHE CIVILIZATION）則深信海洋動物為信仰，而貝殼就是其中一種祭品。此外，貝殼亦常用於占星等神秘天文占卜術中。總括而言，貝殼對古時文化的發展非常重要，其象徵意義大於實質層面，對後代也起了很大的影響。或許古時沒現今科技發達或資源豐沛，然而，一些近海地區則善用自然環境所供給的作為一個個時代的獨有文化產業，然後影響着世世代代的發展。

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至於紋身風格方面，無論BLACK AND GREY、寫實或抽象、幾何設計、小清新、錯視等都能表達貝殼刺青的不同美感。若然大家想紋一些代表財富的符號，不妨可考慮貝殼。