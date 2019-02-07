【Sub9ulture by HEYO】《淪落人》・淪落成人，成就人

期待，一直期待著有一套關於在港外籍傭人的電影。

截至上年，香港外籍家庭傭工已逾36萬人，即近20人當中有一名為外傭，多年來在建構香港的進程中是功不可沒。香港人到處奔波，在男女也主外的世代裡，外傭成就了不少家庭，更應該把她們的故事紀錄下來。



因工傷而不良於行的昌榮（黃秋生 飾），家人各散東西，在換了幾次傭人後，遇到了決意展開新生活的菲傭 Evelyn （Crisel Consunji 飾），在小小的公屋中，兩人互相適應、扶持，到走向相濡以沫的一份情。

起初還以為是女主角是菲律賓的影星，在導演於放映後的問答環節中才知道她是菲籍的在港素人，本從事教育行業。

兩人的關係，漸漸突破主僕。在 Evelyn 悉心照顧，與昌榮多加溝通後，昌榮也接受了「人心肉造」的事實。從他自掏腰包買了一台不錯的相機，以在 Evelyn 難得的假日裡擁抱興趣；Evelyn 也除了應付日常工作外，主動去修補昌榮與他正在外地留學的兒子的關係——這些舉動也離不開一個字，情。



陳小娟導演充分透過《淪落人》對觀眾展示了甚麼是互利共生，是一個手持盲公竹與一個行動不便的老太婆的現代寓言。人往往是需要借鏡才添上勇氣去走起來，這部戲望能進一步推進與外籍傭人之間的相處之道。

《淪落人》， 2019年4月上映。

在爭分奪秒的氛圍下，我們本一無所有，最根本實在的，是我們不斷建構著彼此的人生。有勇氣嗎？你也能遇上人們口中的傳奇。人可能避不過命運，卻仍然有選擇排他與成就他人的可能。或許我們是昌榮，或許我們是 Evelyn，最後我們還是相忘於江湖，但寒暑留予我們的是成熟的心境。

延伸： 在港有一定的菲裔社群，同時在此分享一些在港菲裔 Rapper 的作品。

Free Love (Official Music Video) by. SAiNT CrossFade & DJ MOJITO

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