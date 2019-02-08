【人紋誌】 SANN@逆流．108刺青 毋忘自己的音樂初衷

若然有聽過逆流的歌，那極具文學意味的詞深深吸引着思緒，他們亦因此被外界稱為「文學搖滾」。《毋忘我》今年也成為《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》十大入選作品之一以及我最喜愛的組合最後十強。自稱是樂隊「助攻手」的鼓手張永桑（SANN)對逆流那詩詞歌賦之特點有何說法；而他的人生理念更可在身上紋身「108」逐一解讀，或許「生存」與「樂觀」二字便是他的宗旨。 攝影：朱潤富

逆流成立於2010年，近年十分活躍，亦廣受樂迷的支持，表演場地由蒲吧、自由約（FREE SPACE）、THIS TOWN NEEDS到麥花臣，憑着自身的努力與別樹一格的詞曲創作，讓他們慢慢走向大眾。樂隊的詞非常具文學氣息，細心品嚼，不難發現其題材大多圍繞着生存、離別、希望、勇氣。當中《飛砂》「縱使身軀如狂風中飛砂，在到處飛翻，哪怕被落下，命，從現在掌握，就算只有凶厄，堅守信仰不亂黑白。」更能起了勉勵所有人的意義。然而，為何在香港有獨立樂隊創作這些歌詞，原來與主音KIT LO之殯儀工作息息相關。生離死別對他而言更有深刻體會，SANN坦言KIT LO對生死看法比其他人更宏觀，「緣滅緣始，如夢如煙，光陰似箭，日月星閃」大概就是表達生命有限，如何於有限之中活得不枉此生，其實大家都可以選擇的。人只有一生，一旦消失，地球仍會繼續自轉，「她」從不會停下來給予你回頭的一刻。

+ 5 + 4 + 3

有玩樂隊的朋友大多能感受到團隊的重要性，每位成員看似各自表演自己的部分，然而，每一個部分都需要經過商討、意見磨合、不斷改進，才能成就一首歌與一隊樂隊。SANN之所以自稱「助攻手」原因簡單，因為他性格不愛站在最前，反而在後面打鼓最為舒服，而最前的就交給隊友。那種默默在背後支持前方的成員，以及樂迷跟着自己拍子跳動，帶給了SANN無限滿足與成就感。這就是SANN的生存態度，人生沒有東西比活着更珍貴，只有生命，就可以繼續尋夢，可以繼續打鼓，將音樂分享出去，於亂世中傳遞一種積極樂觀的態度。

人一出世是一張白紙，有人將它填滿苦難，但SANN卻選擇了樂觀。自十五歲練習打鼓起，遇到的困難不少，當中包括打鼓打到雙手起繭，甚至腳筋發炎。即使如此，SANN仍抱持永不放棄的念頭，堅守自己的信念，並於香港首屆《香港國際鼓手節》中作為表演嘉賓之一，「NO MUSIC, NO LIFE」大抵如此吧。因此，12年前SANN於左手臂刺上了一句象徵生命的梵文，之後亦在擅長潑墨風格的法國紋身師LEON LAM HIEN手筆下紋上音符與數字「108」。SANN解釋：「LEON當初與自己分享，起金字塔總有一個點，埃及人稱之為『108』，儼如站在銅鑼灣SOGO馬路前的中間時，會聽到很多聲音，包括人聲、車聲等，如有一種特別聲音盤旋於腦海中，那便是心中的108。所以108象徵了自己音樂與紋身的初衷。」其實，在香港玩獨立樂隊談何容易，無論外界的批評或自身經濟方面都可構成無形壓力，只有清楚自己想要甚麼，如何於大時代中聽聽心中的呼喚，不使自己迷失，路仍可走下去。「尋找自在，回復最初，若感動過，別忘我，仍可掙脫枷鎖，毋忘我，毋忘我。」感謝在煩囂的城市中還有逆流，感謝在社會中掙扎求生中還有你們一把鼓勵的聲音！