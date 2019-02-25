【有一種__人】第二週 有一種變種人 by葉子騫

某日，學生來到村莊為老師補充物資，順便看看城內的人，結果看到一位出名為富不仁有入無出的富商，竟然在巿集口免費送衣派飯給窮苦大眾。在一班群情洶湧笑得見牙不見眼的大眾中，一班過來湊熱鬧的人都低聲地笑說富商轉死性，學生再看看富商撐起繃緊的笑容和青筋爆現的手來布施，他決定為老師介紹一下這種人⋯⋯ 文字：葉子騫｜圖片：第二身

第二週 有一種變種人

有一種人，因為與生俱來的性格和行為讓他們在置身的環境中處處碰釘，結果便將自己再進化，放棄所有礙事的本性，再按照環境設計出一個新的個性，逆轉五行相生相剋的定律，將自己的地獄打造成PARTY FOREVER的天堂，這就是變種人的本領。

有這樣大的本事，當然要告訴身邊的人，本著「我呢排都賺夠喇，我都想俾人賺吓」的心態，批評別人不理解世界運轉的法規讓自己受苦的同時，再分享一下自己「適者生存」改頭換臉的大工程：先不再跟拖累自己的朋友混在一起，再開始每日一張自己在海濱長跑的呃like相，好讓長跑好手的老闆無意發現你跟他的共同興趣；然後跟自己一起多年的男友決斷斬纜，硬著頭皮的跟那些喜愛夜蒲的高層一起花天酒地等等等。為了達到自己的目的，可以這樣的決心和狠心多次作出種種有血有淚的改變，成功是應該的，也可以理直氣壯的跟自己說：「變種人，無我，你無今日呀！」。

變種人可以撈到風生水起，得到大人物的照顧，甚至可以左右群眾的命運，雖然令很多人既羨慕又葡萄，但絕不是所向無敵。超老土的說話果然有些一點智慧，最大的敵人就是自己，變種人的敵人都是自己，不過是那一個老早就被自己唾棄的自己。這個version 1.0會像無聲屁一樣，三時五更就出來打擾一下你，可能出現在早上起來照鏡的時候，可能是正在接受萬千掌聲的一剎，可能是激動纏綿的時候，更大可能是當他們順風順水終於有啖安樂茶飯吃的時候突然「呠」一聲的出現。敵人也像無聲屁一樣，不一定響，不一定臭，身邊的人不一定知道，但放屁的人一定不會錯過。

忽然一天打開社交網，發現割蓆不unfriend的朋友分享了一張與自己的合照。那時剛走進社會，生活不容易，工作也處處碰釘，但堅持以初心熱血對抗無情混濁的洪流，決心不要讓自己變成那些因為生活改變自我的人⋯⋯彷如兜把星一樣。歷史就喜歡這樣提醒世人自己的所作所為，不單止人們不會忘記，網絡更加不會忘記，沒有秘密可以騙到自己又騙到網民。要變種做得神不知鬼不覺，恐怕只有人類滅絕或者再次輪迴才可以做到，其實為了夢一樣的生命放棄本質迎合又又何苦呢。

誰又不是由一個階段轉到另一個階段，轉變沒有問題，最重要是從轉變中成長，請為心態和行為不斷向左走向右走的變種人念經，希望他們早日找到快樂的道路🙏🏻 老師評

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