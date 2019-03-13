【一人一個紋身故事】Alvina：追夢永遠不會覺得辛苦

Alvina本來是一個平凡的女生，經歷的事兒與一般人也無甚分別，但她藉著這個機會最想說的是，永遠最窩心、感動、深刻的點滴，都是來自身邊的人細膩的感情。追夢可以很宏大，同時用心感受身邊的微細事物，一個簡單的交流，都可以記一輩子。

接觸紋身竟是因為一句話

「故事開始在2015年——我於香港中學畢業之後。在家人和朋友支持下，過了紐西蘭讀大學。由細到大，我都愛畫畫，這個興趣是由幼稚園已經開始培養出來，一直以來的夢想都是成為一個插畫家或藝術家，總而言之都是與藝術有關的事兒。

就在我準備離開香港之際，有一位擁有很多紋身的好朋友跟我說，其實我畫畫的風格頗適合做紋身師。因為一直以來都喜歡用Fine Line Marker畫一些很細緻和精密的圖案。就在他介紹「紋身」這件事，我才第一次接觸到這個行業的相關資訊。」

成為紋身學徒的點滴

「過到紐西蘭之後，一邊上學一邊找紋身鋪頭做學徒。很幸運地，帶住那本Portfolio就在當時的家附近一間有超過十年歷史的老店收容了我。還記得那一刻真的很開心很興奮，找到人生新的目標和理想，還要在紐西蘭這個紋身發源地！

我覺得自己真的很幸運，當時家人在香港給予無限的支持和鼓勵，不單止不會反對我學紋身，還會擔心學紋身的過程太辛苦，上班會面對問題，面對進步的阻礙等。如是者半工讀，朝早上學，放學就趕回鋪頭做學徒。當中最感動的是，身邊的客人因為知道我是學徒，都肯讓我在他們身上「練習」，時間一久，到今天就成了熟客和朋友，所以即使有時通宵達旦地工作，反而有更大的滿足感。」

Alvina於畢業禮上的全家合照，竟成為了爸爸的紋身圖案 畢業一刻最大的禮物 「如是者很快地過了兩年，今天終於成為了全職紋身師。而於三個月前，也迎來了大學畢業的一刻，全家人特意過來出席我的大學畢業典禮，最開心是可以與他們分享我一直以來努力耕耘的成果。更驚喜的是，爸爸和媽媽竟然肯讓我給他們紋身！爸爸一向都好寵愛我也很隨和，他反而讓我決定在他身上紋的圖案，於是就建議紋上我們的全家福，揀選了一張畢業禮上的合照。每次想起我們全家聚在鋪頭紋身的景況都會使我感到很窩心，相信這會是我一生人當中最深刻的記憶。作品完成後，爸爸還到處展示給他的親戚朋友和同事看⋯⋯ 人大了，加上自己一個在外地，難免會感到孤單。但我很慶幸身邊有愛錫自己的家人和男朋友。每一天面對不同的客人和工作，我都會時刻抱著一份熱誠，為客人創造更好的作品。」