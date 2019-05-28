【有一種__人】#009 有一種將生命視為足球的人 by葉子騫

即使閣下跟足球無緣，都一定遇過那些將生命視為足球的人，這種人出生的目的就是為了輸送腳下的波波，他們精於每一次都可以將滾向自己的波波一腳踢走，傳給對方，傳給隊友，傳給家人⋯⋯而這個被他們傳來傳去的波波，叫責任。

將生命視為足球的人有兩種，一種就是傳統的「縮骨卸膊老x土」，這種人，平日像一把縮骨遮的藏在角落，如空氣一樣明明知道他的存在又未必察覺他存在的氣息，這樣的人，縮骨不負責任，雖然都是帶給身邊人更多麻煩，但「不負責任」對他們來說又好像是本性一樣入型入格，你又怎會想要一個像縮骨遮一樣柄埋一邊的人會承擔呢，然後，又怎樣跟一把縮骨遮計較呢，你睇，都縮成這樣了。

而另一種人，完全沒有縮骨遮的形像，除了臉上那種揮之不去令人不安的笑容外，外形上反而更乎合社會上既定的那種成功人士的標準，更有著一份穩陣而不錯的工作，在沒有責任波波滾過來的時候，他們簡直就是風生水起令父母驕傲令旁人嫉妒的榜樣，當機會到的時候，即是等車、排隊、等𨋢、等廁所、網上各大平台的時候，他們總會用盡所有方式去告訴世人自己有幾威威有幾勁勁如何靠他一人去改變世界云云，總之就是表現自己就是一個傳奇一樣的傳奇，有能者之中的有能者。

不過，人總有三衰六旺，當責任波波來到他們的腳邊時，他們會自然的用一句「喂關我咩事先」把波波踢走，如果一腳沒有效，還會再加一句「係你/果個人/佢/溝通/時間/命運/水星逆轉/消化倒流/前生的錯」，然後「我自己咁醒/咁勁/咁叻/咁靚咁多人愛，點會係我錯啫！」，那個成功人士馬上變回一個三歲死𡃁仔，明明衰了被捉到依然死撐，「我班車遲到好多人上唔到咪你地啲乘客再早啲出門咪得囉！」，「我去偷食一定係個老公唔夠好啦！」，「我一而再再而三咁俾人告一定係人地人地同人地一齊陷害我呢個女人仔啦，我咁醒咁勁大家都係眼紅我之嘛！」，「我碌爆卡一定係張卡嘅錯！」，「咁多人都反對又點一定係你班傻仔俾外國勢力誤導啦點會係我錯先得架！」⋯⋯用盡所有鐵一般的說話，將責任波波壓縮和包好，最後，踢波波變了玩炸彈人，boom一聲，爆了！

我們一直說要為自己負責任，有部份人以為只要為自己好的事情負責，其實我們更加要為發生在自己身上的壞事負責。因為出事的是自己，如果承認自己就是將事情弄得一塌糊塗的原因，那我們還有方法可以籍著改變自己去避免同樣的事情會再次找上門。但如果我們將發生在自己身上的壞事歸咎於他人身上，即是說別人有能力將壞事加諸不幸的自己，那，到時候就再沒有可以避免壞事臨門，因為我們只可以改變自己，而不可以改變別人，就是這樣，大家會見到那些將生命視為足球的人將責任推給別人之後，差不多的壞事接踵而來。

來吧寶寶，人誰無錯，錯了衰了咬緊牙關將責任承認了再改變自己才是最佳的方法，認錯又不會俾人打，而且其實世上都沒有幾多個人有心有力有時間去陷害你加害你，責任波波飛過來，接實就好了！