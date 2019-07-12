【針筆云】 Brindi：和魂法國鬼才紋身藝術家 功力十足、創意側漏

畫作除了可以掛在家中牆上，也可以紋上身。有些朋友收藏藝術的方式就是以皮膚作為畫布。然而，選擇的藝術風格和流派，也突顯出不同的個人品味，今回介紹的，就是來自法國圖盧茲的紋身藝術家Maxime Gautron，在業界更為人所知的，反而是「Brindi」這個稱號。 圖片來源：Instagram/brinditattoo

從他的作品看得出，深受日本藝術所啟發，例如木刻板畫的風格以及浮世繪的元素，然而，Brindi卻將之帶到21世紀，時而加入現代的元素以及流行文化，更令人驚豔的，是其無限的創作力，例如一些作品，以版畫為框架，內裡的元素荒誕如達利，看著看著就令人若有所思，有時畫內元素走出框架，與身體交流，而且每幅作品都看得到一個故事，引發人們聯想。

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把畫作紋上身，是一個沈重的考慮，未必駕馭得起名畫，純粹Show畫功又好似欠缺了靈魂和故事，Brindi的作品則沒有顧慮，畫作內容是純粹的玩樂態度，而形式、筆觸則是功架十足。看著Brindi設計的圖案，都是一頭頭奇美拉，老虎融合毒蛇、惡鬼與美女，Brindi相當擅長於拿捏事物的細節與相似性而發揮聯想，而沒有違和感，憑這點稱之為鬼才也不為過。

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