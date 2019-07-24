【針筆云】暗黑治癒・倫敦紋身師Matt Bailey的黑色幽默

今回要介紹的紋身師Matt Bailey，其作品相信沒有人會不喜歡。當中暗藏了性、政治隱𣈥的黑色幽默，身在香港的話，相當適合作為Public Art，但亦不禁令人勾起紋上身的衝動。 圖片來源自Instagram：baileyillustration

來自倫敦的Matt Bailey，紋身比起當紋身師早，但早就開始作畫，在大學期間，他曾以木刻、浮雕印刷取代畫筆，所以後來影響著其風格有點像版畫。別以為身在外國，大膽的畫風是正常，其實他亦面對著網上的審查制度，而他亦並非灑脫得不屑一顧。他坦言，日子過得好時，就覺得自己對此有普及化的推動，但亦有時覺得自己正逆流而上，不知為何而做。

他的作品除了裸女之外，幾乎都有骷髏、死神的出現，乍看之下會深思其Symbolic Meaning，邪教、防暴警察、3K黨⋯⋯但再想想，正是這種文化差異才令我們眼中看他的作品是如此有趣，是一種純粹的、情感上的衝擊，有時不管是社會上的不公、生活上的不耐煩，我們總是有些事想做而不能做，想說但沒能說，而這一刻望著Matt Bailey的作品就有一種治癒感，用來止痕，不需要思考太多，不想說明，只想反應。

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另外，Matt Bailey亦有自己的Online Store售賣其作品，對他有興趣但未想紋身的朋友可以考慮。