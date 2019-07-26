【針筆云】韓國不只小清新・傳統紋身「繩結如人，感情扣緊」

說起韓國紋身，相信大家都會不約而同地想起近年新興的「小清新」風格，指的是以簡約線條、色調構成，面積小而具裝飾性的紋身風格。縱使小清新之盛行影響深遠，其始源亦並非一定是韓國，而且另一方面韓國於今天紋身業仍然沒有法例支持的。而今回要說的，反而是回看韓國的傳統藝術，一位名為「Sion」的少女紋身師，立志推廣韓國傳統文化，其紋身風格之美實在令人咋舌。 圖片來源自Instagram：tattooist_sion

原來Sion的母親亦是紋身師，繼承自母親的紋身文化令她的作品根基更加紮實，而在韓國人的傳統文化上，亦有一種以承受痛苦為代價，身體留下痕跡的高尚精神，與部落文化異曲同工。不過對Sion而言，這種精神保留在心底銘記，反而代表記憶、友誼、愛情或自己的信仰，作為一種強烈的信息留下烙印，卻是現代人對紋身的看法。

影響著Sion的創作靈感極具「詩意」，她會研究書籍及詩句從中提取靈感，此外的是傳統文化元素如絲帶、銀刀、梅花、繩結等。從她的作品中去看，常常出現繩結，原來韓國傳統繩結是代表著人與人之間的關係，其絲絲緊扣的結法代表著美麗的關係鎖在結內，而當無可避免地要解開這個關係的話不可用蠻力亂來，要慢慢逐一逐步解開，這樣剩餘的感情就不會因而受到更多的傷害。就這樣看她對繩結的見解極具哲理，人與人之間的關係總是煩擾著世人，人總不能超脫紅塵，但處理的方法卻是可以鑽研和領悟的。