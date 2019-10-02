尼采：「別坐著！」日本苦行傳道的紋身牧師

今回要說的，是一位行走傳道的日本紋身牧師。有時我們看到其他國家或地方一些與我們截然不同的行為或習慣，縱然不理解，也可以牽強地以「文化差異」作為說辭。但即使在同一個地方、活在同一片天空、呼吸著同樣污濁刺鼻的空氣，也存在著「文化差異」，也就是「坐著」與「走著」、「沒文化」與「有文化」的差異。要說喜歡行走的人是比較有文化的，絕非沒有理據。

網上圖片 先不說老掉牙的「讀萬卷書不如行萬里路」，熱愛中國文化的固然了解也會身體力行，所說的其實是「直接經驗」和「間接經驗」的關係，行走的是前者，而只在書本上讀到的為後者。例如地鐵我們當然熟悉，小學英文書交通工具一章也會讀到，但就算你知道「MTR」全寫是甚麼，也不代表你懂得搭，而如果你沒有搭過，不如老實如江青「我甚麼也不知道」還來得灑脫乾淨。可能就是因為了解到箇中道理，來自日本的日美混血兒Arthur Hollands，滿身紋身的他乍看之下予人的印象是位「不良牧師」，但了解過其傳道理念，相信沒有人會質疑他的信仰。

網上圖片 年過六旬的Arthur，年輕時於美國生活，除了紋身，也擅長武術，曾奪美國摔角冠軍、全國柔道錦標賽等，平日見到他，以皮褸與機車示人，會誤以為是Biker，皮褸之下的紋身除了傳統的日本元素如櫻花、波浪、龍等，背部更有著一大幅十字架，但其堅定的信仰當然不止於紋上身，自23歲接受洗禮，30歲後就回到日本開始他的傳道生活，2014年開始更揹著40公斤重的十字架從日本最北端徒步走到最南端、又從美國西岸走到東岸，對於依賴交通工具的城市人不得不佩服，對於只會坐在冷氣房向年青人說教的人更是望塵莫及。自古以來就是忠言逆耳，很多道理也是用說的也說不清，只有身體力行。也許Arthur深明此道，才會言行一致：「如果別人不來教會，我就走過去傳福音」。除此之外，他的所見所聞、苦行閱歷，也是與人分享、證明信仰存在的有力證據。

+ 3 + 2

最後，也分享一位出名喜歡走路的哲學家名言，尼采在其自傳《瞧！這個人》（Ecce Homo: Wie man wird, was man ist）裡寫過：「盡可能少坐著：不要相信任何不是在遼闊的戶外、在身體自由移動之際形成的念頭——不要相信任何肌肉未曾積極參與的想法。所有偏見都來自僵化的內裡。我再次強調，臀重如鉛、坐著不動是真正違反心智的罪孽。」原來東、西方的先哲都不斷地告誡著世人，用屁股坐著腦袋，是真的會令人變蠢的。如果我們不幸遇著，也別試圖與之說道理了。