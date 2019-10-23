【紋身二三事】一戰士兵刺青・「半永久」愛國紋身

黑勢力政治︰元朗 7.21 恐襲的白衫軍、北角紅衫軍無差別攻擊市民，再有荃灣藍衫軍斬人 ; 軍甚麼呢，烏合之眾。街頭上，警察偽裝成示威者，均會以手帶、螢光棒等以資識別「自己人」。元朗恐襲事件三個月，日前黨衛軍的頭盔貼有五星旗，跟示威者請願者的全黑裝束，壁壘分明。

第一次世界大戰，不論是協約國、同盟國，戰場上的士兵都有刺青，這是另一場成人禮。

George Thomas Dorrell生於1880年倫敦車路士，十五歲加入英國陸軍，1905年成為印度勒克瑙的皇家騎馬砲兵團（Royal Horse Artillery）一員，1914年隨L. Battery前往法國作戰。

歷史上有名的「Dorrell決鬥」始於清晨一枚砲彈，德國人的武器擊殺英軍許多人與百多匹馬。同伴非死即傷，Dorrell接手指揮官，Nery槍例不虛發直至耗盡彈藥，早上九時戰鬥結束 ; 他幾乎以一人之力擊退德國人的英勇事跡被授予最高級別的維多利亞十字勳章（The Victoria Cross）。

Dorrell另一為後世津津樂道之舉，是利用簡陋的工具為前線的士兵刺青。