【紋身二三事】 我的紋身小故事

喜歡紋身,自己曾經千里迢迢飛到台北、高雄、東京、釜山找上心儀刺青師 ; 喜歡紋身,然後索性去學紋身。

回想那段日子學習的日子,用線圈機以豬皮練習,師傅說豬皮的彈性接近人的皮膚。我是彈性素食者,去豬肉檔還是情何以堪。

不曾成功在超級市場的肉檔買到,得去濕漉漉的街市 ; 豬皮不會掛在肉勾上,都掉到塑膠籃,那其實是垃圾桶。

回家清潔豬皮,要消毒脫毛(又硬又粗的毛),偶然有煙灰黏在上面 ; 過程中有水彈到臉上,我慘叫。最後放進冰箱備用。你唔係睇緊食譜。

班上的師兄姐弟妹,那塊豬皮,大小厚薄、肉質同脂肪比例啱啱好,他們都說 : 「買得多,豬肉佬就會留塊好嘢畀你。」我從來冇試過。

有一次去街市,走了幾檔,空手而回,去到大街轉角位一間沒有幫襯過的,沒客人,有位肥哥哥(身上有沒有刺青倒不記得清楚了)撐着肉枱。

我問 : 「唔該有冇豬皮?」

豬肉佬 : 「你用嚟練紋身呀? 有呀。」

我點頭說是話係,問幾錢,怎料他答道 :「我都希望你學有所成。嗰幾蚊,由佢。」

連聲道謝。

那時,猥瑣Chan還沒拍手錶廣告,用一句說話形容這件事 : I really want to stop the time.