【紋身二三事】 我的紋身小故事

台灣I Love Tattoo Expo 2019將於11月8-10日在高雄舉行，日式傳統、點陣幾何、彩色黑灰等風格應有盡有。紋身師名單有神人Filip Leu和Josh Lin等 ; 香港代表喜見Miss K、Yink、Reeve Wong、Karl Hung ; Leon Lam（黃子華的潑墨刺表正是出自其手）等，筆者身上也有他們的作品呢。 撰文：Veron

喜歡紋身，自己曾經千里迢迢飛到台北、高雄、東京、釜山找上心儀刺青師 ; 喜歡紋身，然後索性去學紋身。

回想那段日子學習的日子，用線圈機以豬皮練習，師傅說豬皮的彈性接近人的皮膚。我是彈性素食者，去豬肉檔還是情何以堪。

不曾成功在超級市場的肉檔買到，得去濕漉漉的街市 ; 豬皮不會掛在肉勾上，都掉到塑膠籃，那其實是垃圾桶。

回家清潔豬皮，要消毒脫毛（又硬又粗的毛），偶然有煙灰黏在上面 ; 過程中有水彈到臉上，我慘叫。最後放進冰箱備用。你唔係睇緊食譜。

班上的師兄姐弟妹，那塊豬皮，大小厚薄、肉質同脂肪比例啱啱好，他們都說 : 「買得多，豬肉佬就會留塊好嘢畀你。」我從來冇試過。

有一次去街市，走了幾檔，空手而回，去到大街轉角位一間沒有幫襯過的，沒客人，有位肥哥哥（身上有沒有刺青倒不記得清楚了）撐着肉枱。

我問 : 「唔該有冇豬皮?」 豬肉佬 : 「你用嚟練紋身呀? 有呀。」 我點頭說是話係，問幾錢，怎料他答道 :「我都希望你學有所成。嗰幾蚊，由佢。」 連聲道謝。 那時，猥瑣Chan還沒拍手錶廣告，用一句說話形容這件事 : I really want to stop the time.

在灰心寂寞時，這是強心針，人間有地獄，人間也有情 ; 不知這位肥哥哥今天可好 ?

後來，我發覺呢個世界有樣嘢叫假皮⋯⋯呼應文首，很有衝動飛去高雄爆一爆血呢。