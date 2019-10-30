【紋身二三事】馬戲團的「人體刺青展示」，跨越世紀的獵奇眼光

「我全身的刺青最讓人感到不安的，就是那些刺在臉上的紋樣，周圍的人根本無法輕鬆自在地面對我，他們沒辦法問我︰『你相信包浩斯傢俱會再度成為時尚流行嗎？』或『女士，你覺得這次洋基隊會獲勝嗎？』我的刺青總是會讓那些熱誠友善的交談，成為嘲諷的閒言閒語。」
撰文：Veron
展示紋身靠「少布」，Irene Woodward成為那時男性「狗衝」對象。（網上圖片）
這是美國小說家Jill Ciment的長篇小說《刺青師》︰借女主人翁Sara Ehrenreich在大城市的經歷、體驗，開啟一場尋找真我之旅 ; 我很喜歡這本著作，它所呈現的各種象徵意義，一字一句皆形容得恰到好處，有機會一定要好好談談。
「人體刺青展示」曾經在二十世紀初期盛極一時，當巡迴馬戲團來到偏遠的小鎮或鄉村時，遂成鮮有機會接觸刺青藝術的居民的最佳娛樂。
Irene Woodward是第一位為糊口而展示自身紋身的女性，身體上的大面積刺青部分出自紐約著名刺青師Samuel F. O'Reilly之手，他在1891年發明了電動紋身機。
人體刺青展示者Rasmus Nielsen在胸膛開了洞，以舉重表演來取悅觀眾。（網上圖片）
純粹的展示未夠刺激，觀眾慢慢流失，人體刺青展示者Rasmus Nielsen把心一橫，本是打鐵匠的他在胸膛開了洞，以拉起重達二百五十磅磅的打鐵帖。
殘缺的Stoney St. Clair離開馬戲團，自學成為刺青界響噹噹的人物。（網上圖片）
生於1912年的Stoney St. Clair，十五歲加入馬戲團，由於年幼時患上類風濕性關節炎，得在輪椅上表演吞劍，依靠身體缺陷來「搵食」; 之後花了一年時間自學紋身，往後五十年，他的身分是刺青師，他的圖案設計對業界影響深遠。
Stoney在1980年離世，他的圖案設計對業界影響深遠。（網上圖片）
隨著科學發達、教育質素提高、生活水平的改善，人們羞愧於「將別人的痛苦建築在自己的快樂之上」，馬戲團這類演出亦逐漸式微。
不過，時至今日，如果你擁有大面積刺青，似乎還是走不出別人的獵奇眼光，我們都是Sara Ehrenreich，被他們上下打量、指點一番。
Jill Ciment的長篇小說《刺青師》，描述一場自我發現之旅。