【紋身二三事】馬戲團的「人體刺青展示」，跨越世紀的獵奇眼光

「我全身的刺青最讓人感到不安的，就是那些刺在臉上的紋樣，周圍的人根本無法輕鬆自在地面對我，他們沒辦法問我︰『你相信包浩斯傢俱會再度成為時尚流行嗎？』或『女士，你覺得這次洋基隊會獲勝嗎？』我的刺青總是會讓那些熱誠友善的交談，成為嘲諷的閒言閒語。」

展示紋身靠「少布」，Irene Woodward成為那時男性「狗衝」對象。（網上圖片）

這是美國小說家Jill Ciment的長篇小說《刺青師》︰借女主人翁Sara Ehrenreich在大城市的經歷、體驗，開啟一場尋找真我之旅 ; 我很喜歡這本著作，它所呈現的各種象徵意義，一字一句皆形容得恰到好處，有機會一定要好好談談。

「人體刺青展示」曾經在二十世紀初期盛極一時，當巡迴馬戲團來到偏遠的小鎮或鄉村時，遂成鮮有機會接觸刺青藝術的居民的最佳娛樂。

Irene Woodward是第一位為糊口而展示自身紋身的女性，身體上的大面積刺青部分出自紐約著名刺青師Samuel F. O'Reilly之手，他在1891年發明了電動紋身機。