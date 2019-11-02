【紋身二三事】四十歲 去追夢：刺青於我的意義是當下。

筆者是神秘學（Occult）愛好者，神秘學是統稱；而共濟會是一定會接觸到的重要部分，我自High研究該有十年。 撰文：Veron

法國圖爾的共濟會博物館，歷史可以追溯至中世紀末期。 那年遇上人生低谷，遊法國，專程來到位於中西部的城市圖爾（Tours）的共濟會博物館（Musée du Compagnonnage）。不知哪時開始，維基百科把此地喚作都爾。

館內橫樑上 Anaxagoras之名言，是小至皮鞋大至旋轉木樓梯的手工藝展示場。 大步踏進該博物館的大門，隨即看到橫樑上的法文︰L’HOMME PENSE PARCE QU’IL A UNE MAIN，那時不知意思。 以前當記者，紀錄追夢者的故事。到自己轉行當紋身師，去追夢，才驚覺那些奮鬥故事的內容的真實性與血淋淋。

當了刺青師一年，不斷適應，不停改進。 大概二十年前，有了第一個紋身。近年拜師學藝，周圍去刺青，偷師也求教⋯⋯跳出所謂的舒適圈，收入大減，舖頭要愁交租（當然我仲有兼職寫東寫西幫補一下）。 全新的身分、全新的生活模式和工作形式 : 繪圖、宣傳、時間分配、尋找個人風格、自律和自制能力 ; 見客時的溝通技巧，還有永遠要答人客的問題︰「紋身痛唔痛？」⋯⋯每天學習，真的每吃一啖飯都特別有感受。