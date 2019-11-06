【紋身二三事】2020刺青年曆殺到

男人的Whatsapp Group，講車講錶講波講政治講時尚潮流⋯⋯主要講女，花天酒地。你走你的台妹道，我走我的港女橋。

Brittnee Madden是《Tattoo Life》2020年曆模特兒之一。 新一年將至，走過舊區老街，那些Copy &Paste的2020掛牆曆，舉目皆是，將本地藝人外國明星、名車和三點式美女胡亂併合一番；有一年聖誕節，我買來作交換禮物之用，還記得抽到這份「厚禮」的朋友又黃又藍的尷尬表情。

雜誌定期訪問Calendar Girls，讓我們閱讀她們的故事和欣賞她們的刺青，圖為「十月女郎」Memphis Mori。 最近我們都在說深田恭子，那新掛曆，其中一張穿上白色背心，微濕誘惑，白皙皮膚加上圓渾美胸⋯⋯這些才是真正的健康性感。

《Tattoo Life》是老牌雜誌，報道業界消息，很薄的一本，香港有售。 老牌雜誌《Tattoo Life》的Calendar Girls是刺青界的傳統，該書籍來年就有Kassandra Thomas、Leah Jung、Linette Otero、Brooklyn St Patrick和Brittnee Madden等紋身展示者的名字，體態撩人，外國勢力真是太可惡了。雜誌可以「拎上手」，感覺始終非電子書可比，成為紋身愛好者的收藏品（不過朋友都說她們太過Hardcore）。

筆者大愛的紐約刺青師Megan Massacre，素食主義者，藝術界大紅人，經常登上《Tattoo Life》、《INKED》等紋身雜誌。 雜誌同時會定期訪問這些Calendar Girls，讓我們欣賞她們的刺青，閱讀她們的故事。像「十月女郎」Memphis Mori，滿身紋身的她來自加拿大，這位單親媽媽來頭可不少，是Grim City Tattoo Club的老闆（但她不是紋身師），旗下十多位刺青師皆獨當一面。