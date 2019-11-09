【紋身二三事】 每個紋身都有它的故事和意義？

每個紋身都有它的故事和意義？或許吧。

作為刺青師，我是個執行者。這是客人紀念離世愛貓的剪影。

名導Martin Scorsese早前宣傳新作《愛爾蘭人》時向Marvel電影發炮︰「那是眾多人物力物、製作精良的主題樂園，並非一班人試圖將心理體驗、情感傳達給另一批人。戲院應該是播映敘事類型電影的地方。」《教父》、《現代啟示錄》大導演Francis Coppola後來在Prix Lumières記者會上表示認同︰「反覆看這些千篇一律的電影，對我們有何意義？我們並沒有得到某種啟發、知識與靈感。」

作為刺青師，我是個執行者。跟客人溝通、紋身的過程中，聽過很多關於該刺青圖案背後的故事︰有的人是紀念離世、情如子女的貓狗，有的人是為了這一場運動留下紀錄；同時，也有一些客人純粹「我想紋」、「這裡有個空出位置」甚至「想再感受一下痛的感覺」。