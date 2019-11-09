【紋身二三事】 每個紋身都有它的故事和意義？

每個紋身都有它的故事和意義？或許吧。
作為刺青師，我是個執行者。這是客人紀念離世愛貓的剪影。
名導Martin Scorsese早前宣傳新作《愛爾蘭人》時向Marvel電影發炮︰「那是眾多人物力物、製作精良的主題樂園，並非一班人試圖將心理體驗、情感傳達給另一批人。戲院應該是播映敘事類型電影的地方。」《教父》、《現代啟示錄》大導演Francis Coppola後來在Prix Lumières記者會上表示認同︰「反覆看這些千篇一律的電影，對我們有何意義？我們並沒有得到某種啟發、知識與靈感。」
作為刺青師，我是個執行者。跟客人溝通、紋身的過程中，聽過很多關於該刺青圖案背後的故事︰有的人是紀念離世、情如子女的貓狗，有的人是為了這一場運動留下紀錄；同時，也有一些客人純粹「我想紋」、「這裡有個空出位置」甚至「想再感受一下痛的感覺」。
這類Black Pattern在外國非常流行，它背後不一定有感動人故事。
自己一星期看幾套戲，如果每套電影都像看工具書、哲學書那樣必須有所啟迪，肯定吃不消，極端的情況是討厭再看；紋身，純粹喜歡，純粹想打發時間，抽離煩囂現實一陣子，沒有意義就不是意義？
每個紋身，我們都可以嘗試欣賞。這種風格我就覺得很美了。
放映中的《人間失格：太宰治和他的女人》有這一幕真人真事，作為文壇晚輩三島由紀夫，衝著爛醉的太宰治而來說︰「我不喜歡太宰先生的文學作品。」太宰治回道︰「可你還是來了，所以還是喜歡的呀。對不對，還是喜歡的呀！」
Robert Heliobiont手下的太宰治刺青。
我作為觀眾、第三者、局外人，腦中突然閃出「雅俗共賞」四個字。
黑灰風格的三島由紀夫，請往IG︰sanpedrosanchez85欣賞更多作品。
那刺青圖案本身有沒有意義，其實只有擁有者夠資格賦予 ; 我們旁人，何不抱著這種心態去欣賞？
或許，這樣的世界會美好、可愛得多。