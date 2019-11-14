【紋身二三事】以生命影響生命

美國情景喜劇《Modern Family》的主要演員Sarah Hyland，是名刺青愛好者，耳背就有一隻蜂鳥；在地區神話中，蜂鳥把火種帶到人間，代表太陽神，比喻永恒與希望。

兩年前，第一次展示右臀上的紫色卡通暴龍，最近似乎厭倦了，她在Instagram剪輯片段加上字幕，以激光去除紋身，做著鬼臉說︰「太痛了！」

根據醫生的站立位置， Hyland似乎是去除右臀上的刺青。

大約一年前，Brian Jones出獄，無家可歸。他的眉毛上方刺著Pain，下巴刻有大寫英文字母，頭頂上有組數子816，還有帶角的惡魔頭骨依附著他的臉⋯⋯他來到一座教堂，將生命獻給耶穌，機緣巧合下認識了位於密蘇里州堪薩斯城Northland的Divine Tattoo 的老闆Russ Quinn。

Brian Jones面上的刺青，代表他不堪回首的過去。

位於Northland的Divine Tattoo ，老闆Russ Quinn認為每個人都需要第二次機會。

曾是毒販的Jones說︰「你可以向上攀爬，我不想跌死，不要以這樣的形式結束。」

Quinn表示願意為他免費去除刺青，療程需時半年，「我的生活也曾經是一場災難，感恩能夠為Jones提供協助。每個人都需要第二次機會。希望這份禮物能夠幫助他找到工作，開創新的人生道路。」