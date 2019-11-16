永恆的笑話與一層層的剝洋蔥｜馬虎的紋身——malfeitona

關於紋身，總會有些永恆的笑話，例如︰「我不紋身，萬一有一天我暴肥，那隻蠍子刺青就會變成龍蝦了。」

蠍子刺青變成龍蝦，是筆者總會聽到的笑話。（網上圖片） 我在想，萬一那真的是一隻龍蝦怎麼辦。 畫虎不成反類犬的情況，時有所聞。最近，Whatsapp Group的朋友A傳來送一位巴西女刺青師Helen Fernandes、以「特色」聞名的作品。

大台A說︰「佢啲畫其實幾搞笑。」 蘋果B認為︰「女師傅係唔同啲嘅（他的意思是女刺青師比男刺青師有優勢？所以別人的接受程度較高？）。」 我興奮雀躍︰「特色啊！」 劍道D表示惋惜︰「咁就一世。」 教師E︰「可能嗰幅畫係小朋友畫畀佢媽媽呢⋯⋯」 蘋果B︰「係愛。」

Helen Fernandes（IG︰malfeitona）「馬虎的工作」，其門如市。 然後我想到周星馳的電影《千王之王2000》以下一段。 星爺扮演的黃師虎，擺壽宴，賓客們熱烈拍掌歡呼。 黃師虎：「對唔住！今天其實唔係我生日，係我老爸忌辰，所以大家唔使太高興。」圍觀的人即時垂頭喪氣。 黃師虎：「不過大家都唔使太傷心，基本上我老爸是大混旦，打劫殺人強姦，佢嘅死，係社會之福！」圍觀的賓客︰「係係係，咁就好了！」 黃師虎：「其實老爸真係好錫我，佢去打劫，只係想買架玩具車畀我；殺人係對方話我唔靚仔；強姦婦女只是因為我跟他說想要一個妹妹。我⋯⋯佢其實係個好爸爸⋯⋯」所有賓客頓時悲從中來。 比喻或許不完全貼切。有些時候，事情絕不是非黑即白，非黃即藍；關鍵是，我們要不要當那種賓客們。

她不追求現實主義（Realism），風格就是不切實際、不被理解。（網上圖片） 話說回頭，Helen Fernandes不擅長繪畫，作品糟糕又出色。她說︰「小時候，父母每星期帶我去教堂三次。為了讓我安靜，他們會給我一支筆和一些紙。」2014年，沒經驗的她給朋友免費紋上一隻蝙幅，另一位密友想得到她的貓刺青。2017年創建了IG帳戶（malfeitona），至今有接近十萬追隨者。

Helen Fernandes來港駐場的話，你可有興趣找她紋身？（網上圖片） 葡萄牙語中，malfeitona意思是「馬虎的工作」，「我認為人們喜歡這類可愛和有趣的風格。我與客人一起討論和發展想法。兩個範疇都是非常個人化的事情，通過一問一答，我們建立了聯繫。自己從來沒有陷入現實主義， 我的作品不準確、不實際切。我一直畫，一直刺，因為我喜歡，它也令其他人高興。」