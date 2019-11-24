刺青愛好者必睇 suicidegirls.com

熱愛刺青的你，相信聽過美國雜誌《Tattoo Life》、《Inked》、《Inked Girls》、《Tatoo Artists》和《Urban Ink》；英國代表則有《Skin Deep Tattoo》、《Skin Shots》等，大多是薄薄的一本。《Tattoo Life》的Calendar Girls是刺青界的傳統，有說《Inked》是紋身世界的百科書。

看到英國模特兒Jessica Lou的刺青，SG網站遂成為我尋找靈感的地方（IG︰jessicalousg）。 若然覺得以上模特兒搔首弄姿太Hardcore，筆者推介丹麥的《Z Tattoo》，封面偶然用上白色作為背景，集時尚、藝術一身，感覺大不同。另外還有台灣的《Tattoo Extreme刺青極限》、《Tattoo Burst刺客魂》、《Universal Tattoo》與日本編製的《Tribal》等，加上林林總總的紋身特刊、精選集，好不熱鬧；最新資訊、職人訪談、街頭文化、兩性關係與刺青展覽報道等都是這些雜誌的圍繞範圍。

Pin-Up Girl意指海報女郎，流行文化不可或缺之元素。圖為意國Mela（IG︰melanya_sg）。 進入首頁，點擊心水SG的名字，Profiles當中有Photos、Viedo、Groups等選項，SG談談自己的日常，亦有Live Chat和留言板。我第一個迷上的，是來自英國的Jessica Lou⋯⋯告訴你一個壞消息，這是一個收費網站，課金愈多，愈少布。

丹麥代表《Z Tattoo》，唔識睇丹麥文？不要緊，我齋睇靚相都飽了。 後來看到Jessica Lou左腿的黑灰刺青，這裡就成為我尋寶的地方︰看到滿身圖案的刺青師Alerose Bunny的梨渦淺笑，幾乎要唱埋下一句︰「 可知否奧妙⋯⋯」還有英國模特兒Charlotte Something腰側豹紋刺青、意大利Mela不同風格的紋身，真箇大開眼界，樂而忘返。