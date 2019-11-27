K-Pop入侵世界，就算這並非你喜歡的音樂類型，BTS、BlackPink等團體的名字，你一定聽過。風光背後，K-Pop明星可以做甚麼或者不能做甚麼，唱片公司、歌迷都很有發言權，甚至受到嚴格法律監管。

Block B主音李泰欥穿著oversize毛衣遮蓋紋身。K-Pop遍及全球，南韓的廣播法例是否過時了？（網上圖片） 法例規定了這些國民偶像的外表，例如「嚴禁紋身」︰準確來說，K-Pop明星是可以刺青的，但廣播法例禁止在電視螢幕上展示紋身（內地亦然）；這就是Block B主音李泰欥總是穿著oversize毛衣的原因。不單如此，醫生是唯一合法為他人刺青的行業；南韓有太多出色的紋身師了，但法律上來說，從南韓刺青師那裡獲得紋身都是犯法的( 而外國最近也在討論，是否立法禁止在面上刺青 )。

美籍韓裔饒舌歌手 Jessi上音樂節目，被改歌詞，刺青當然見不得光。（網上圖片） 除了禁止紋身，還有節食、不能約會等唱片公司定下的瘋狂規則，有些國民偶像只許吃雞肉和飲水，「致命飲食」下還有超出負荷的運動量。K-Pop明星簽署禁止他們公開約會的合約，因為這或許會令fans傷心、胡思亂想，而導致銷情嚴重下滑。

竇靖童與木村拓哉的廣告，前者下巴的直線刺青被「執走」。這裡是香港啊！ （網上圖片） 大家有留意的話，竇靖童與木村拓哉的牛仔褲廣告，前者下巴到鎖骨位置的直線刺青，被遮瑕膏或電腦「執走」了。

小熊維尼多可愛啊！可能在不久將來，即使允許刺青，卻嚴禁刺維尼。（網上圖片） 最近筆者跟朋友閒聊，說到內地的電影合約，對演員的刺青也有明確守則；另外禁止提到小熊維尼等字眼，犯禁的話要罰款幾多千萬人民幣云云，罰款可是高出製作幾倍（可能將來即使允許刺青，卻嚴禁刺維尼；但我要刺，你點check？）。

李泰欥是刺青發燒友。（網上圖片） 有道苛政猛於虎。歷史告訴我們，越禁，反彈力愈大。