刺青世界殞落的巨星 拓荒精神的延續

2019年，紋身界失去了幾位標誌性人物，他們對業界產生巨大影響；從紋身師亮相電視螢幕到突破保守派的樽頸，沒有這些藝術家的「拓荒精神」，紋身永遠不會像今天般遍地開花。

Lyle Tuttle十八歲開展紋身事業，那是第二次世界大戰結束之後幾年的事。客人許多是荷里大明星，包括美國傳奇歌手Janis Joplin和Cher。刺青師的夢想是甚麼？原來是遊歷南極──他是第一位「紋跡」遍及七大洲的刺青師，2014年1月下旬完成最後一站，在別林斯高晉站（Russian Bellingshausen Station，前蘇聯建立的南極科學考察站）為一位客戶刺青。今年3月，他在加利福尼亞州尤奇亞的家中去世，享年八十七歲。

擅於製作 Single Needle線圈機的 Rick Walter，是很多刺青師的啟蒙，包括有Single Needle Tattoo教父之稱的Mark Mahoney。

二十世紀五十年代，Rick Walters接觸刺青時才十四歲。隨後在加州長灘的Pike開始紋身。

Pike其實是個遊樂場，1902年開放，以拱廊和美食而聞名，隨著洛杉磯「紅車」（太平洋電車公司，列車塗裝紅色而得名）的到來，這裡成為一家大細遊人必到之地。當太陽下山，仿佛有一種地下氛圍，變成成年人的世界。由於它鄰近造船廠，水手們都喜歡來看雜耍、飲酒，還會光顧紋身店，視刺青為紀念品，把它帶回海上。

後來遊樂場園易名Nu-Pike，紋身界標誌性的人物都曾在此落戶，包括Bert Grimm、Lee Roy Minguh、Bob Shaw和上文提到的Lyle Tuttle。前者在1952年開設的Expert Tattoo仍在營業（現在稱為Outer Limits Tattoo），它可能是美國持續經營時間最長的紋身店和小型博物館。

而Rick Walters的功德之一，是在1978年取得該商店的經營權，重振它的昔日風采。在南加州，他教會了許多紋身師此行業的規則、禮節；他為自己堅持傳統、守舊而自豪。這位設計了Rick Walters Hates You調侃字句的傳奇刺青師，享年七十三歲，2019年3月於加州日落海灘去世。