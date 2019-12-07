刺青世界殞落的巨星 拓荒精神的延續

2019年，紋身界失去了幾位標誌性人物，他們對業界產生巨大影響；從紋身師亮相電視螢幕到突破保守派的樽頸，沒有這些藝術家的「拓荒精神」，紋身永遠不會像今天般遍地開花。
Anna Felicity Friedman（右）著有《The World Atlas of Tattoo》，2014年，Lyle Tuttle在南極為她刺青。
Lyle Tuttle十八歲開展紋身事業，那是第二次世界大戰結束之後幾年的事。客人許多是荷里大明星，包括美國傳奇歌手Janis Joplin和Cher。刺青師的夢想是甚麼？原來是遊歷南極──他是第一位「紋跡」遍及七大洲的刺青師，2014年1月下旬完成最後一站，在別林斯高晉站（Russian Bellingshausen Station，前蘇聯建立的南極科學考察站）為一位客戶刺青。今年3月，他在加利福尼亞州尤奇亞的家中去世，享年八十七歲。
擅於製作 Single Needle線圈機的 Rick Walter，是很多刺青師的啟蒙，包括有Single Needle Tattoo教父之稱的Mark Mahoney。
二十世紀五十年代，Rick Walters接觸刺青時才十四歲。隨後在加州長灘的Pike開始紋身。
Pike其實是個遊樂場，1902年開放，以拱廊和美食而聞名，隨著洛杉磯「紅車」（太平洋電車公司，列車塗裝紅色而得名）的到來，這裡成為一家大細遊人必到之地。當太陽下山，仿佛有一種地下氛圍，變成成年人的世界。由於它鄰近造船廠，水手們都喜歡來看雜耍、飲酒，還會光顧紋身店，視刺青為紀念品，把它帶回海上。
後來遊樂場園易名Nu-Pike，紋身界標誌性的人物都曾在此落戶，包括Bert Grimm、Lee Roy Minguh、Bob Shaw和上文提到的Lyle Tuttle。前者在1952年開設的Expert Tattoo仍在營業（現在稱為Outer Limits Tattoo），它可能是美國持續經營時間最長的紋身店和小型博物館。
而Rick Walters的功德之一，是在1978年取得該商店的經營權，重振它的昔日風采。在南加州，他教會了許多紋身師此行業的規則、禮節；他為自己堅持傳統、守舊而自豪。這位設計了Rick Walters Hates You調侃字句的傳奇刺青師，享年七十三歲，2019年3月於加州日落海灘去世。
Jayce Wallingford的風格令人讚嘆。
今年十月，兩位獨當一面的刺青師Jayce Wallingford、Norm（Eric Rosenbaum）相繼離世。前者在科羅拉多州埃奇沃特的All Sacred Tattoo Studio工作，以錯綜複雜的曼荼羅、黑灰幾何圖案等組合而聞名。後者憑著一手看似隨心所欲的塗鴉激發世界各地藝術家，該洛杉磯紋身師把街頭藝術以有力的刺青字法呈現。
刺青界推出tee紀念Norm。
真人show節目《邁阿密刺青客》一眾成員，難忘原田洋次（上排右）與Ami James（下排右）的互動。
另外，邁阿密Miami Ink的學徒原田洋次（Yoji Harada），是真人騷《邁阿密刺青客》一個很受歡迎的人物，節目在2005年7月首播，六個賽季以來，觀眾一直看著他成長。他在3月去世。