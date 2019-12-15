今期流行的星戰紋身︰Baby Yoda meme

「願原力與你同在。」
第九部曲《星球大戰：天行者崛起》將於下星期（12.18）放映，掀起一股星戰紋身熱，例如尤達BB，在網上受到廣泛討論（Baby Yoda meme）。
Tony Marchese的Baby Yerrrda紋身，成為網絡熱話（ig︰jodimayhem）。
Tony Marchese右前臂上的Baby Yerrrda最近成為熱話。尤達大師擁有強大力量、無上智慧與至高品德，該刺青圖案沒有拿著光劍殺敵；一身街頭型人打扮，戴上Airpods和紐約洋基隊的帽子、腳踩Timberlands和身穿香港人冬天恩物羽絨──一看顏色、米芝蓮厚腫外型就知是North Face了。
Marchese表示︰「這個公仔出自好朋友紋身師John Doughty之手。我來自長島，走在街上，大家都很喜歡。」Doughty則說︰「我倆終身都是星戰fans，星戰是信仰。Baby Yoda meme不只是熱潮，這個設計的線條更粗、色彩更鮮艷；自此之後，客人要求我繪畫更多。」Doughty正在籌劃以Yoda BB 聯乘Cardi B（穿上NBA紐約人球衣）的設計。
Marchese補充︰「我通常不會告訴媽媽自己刺了青。有一天她忽然對我說︰『讓我看看，你的紋身很有名，我在互聯網上都能看到它。』。」
很難說出原因，為何Success Kid、Milkshake Duck、Hell Doge等會在互聯網爆紅；這一刻，Yoda BB接管了整個宇宙。
Brock McLaughlin很滿意這個喝著酒精蘇打水的尤達BB（ig︰brockmclaughlin）。
另一位發燒友叫Brock McLaughlin，「這個刺青是多倫多藝術家Paul Wolk的作品。網上世界非常分裂，網友總是問︰『為甚麼這樣做？』我笑了，為甚麼不？2019年，大家都不好過，讓我感到非常高興的兩件事，就是這個喜歡喝ruby grapefruit口味White Claw（酒精蘇打水飲品）的Yoda BB，飲酒？他今年五十歲，夠晒秤啦！」
「願紋身的熱誠與你同在。」
寫實風格的尤達大師（ig︰davide_dw）。
Disney+網劇《The Mandalorian》中的尤達寶寶。
Disney+推出星戰系列的網劇《The Mandalorian》，時間線是第六集《星球大戰：武士復仇》事件五年後，有說尤達BB並非尤達大師的幼年，可能是其孩子或同族後代。
馬來西亞Uniqlo facebook，最近又鬧出星戰X冼樸的笑話。