今期流行的星戰紋身︰Baby Yoda meme

Tony Marchese的Baby Yerrrda紋身，成為網絡熱話（ig︰jodimayhem）。

Tony Marchese右前臂上的Baby Yerrrda最近成為熱話。尤達大師擁有強大力量、無上智慧與至高品德，該刺青圖案沒有拿著光劍殺敵；一身街頭型人打扮，戴上Airpods和紐約洋基隊的帽子、腳踩Timberlands和身穿香港人冬天恩物羽絨──一看顏色、米芝蓮厚腫外型就知是North Face了。

Marchese表示︰「這個公仔出自好朋友紋身師John Doughty之手。我來自長島，走在街上，大家都很喜歡。」Doughty則說︰「我倆終身都是星戰fans，星戰是信仰。Baby Yoda meme不只是熱潮，這個設計的線條更粗、色彩更鮮艷；自此之後，客人要求我繪畫更多。」Doughty正在籌劃以Yoda BB 聯乘Cardi B（穿上NBA紐約人球衣）的設計。

Marchese補充︰「我通常不會告訴媽媽自己刺了青。有一天她忽然對我說︰『讓我看看，你的紋身很有名，我在互聯網上都能看到它。』。」

很難說出原因，為何Success Kid、Milkshake Duck、Hell Doge等會在互聯網爆紅；這一刻，Yoda BB接管了整個宇宙。