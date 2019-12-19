阿富汗Slash族︰紋身機是我們對抗極權的其中一種方式

Suraya Shaheedi是一位紋身藝術家， 在阿富汗首都喀布爾開設流動紋身店至今十八個月；她需要跟男人單獨工作，這在極端保守的阿富汗非常罕見。她說︰「我經歷了很多掙扎，甚至受到死亡威脅，因為大多數阿富汗人認為紋身是一種危險，它被宗教所禁止。」

在極端保守的阿富汗，Suraya Shaheedi作為紋身師，經常受到死亡恐嚇。 在一間個被黑色窗簾圍著的房間裡，摩打機的刺針正在快速的在一位年輕客人的皮膚上拖曳著，「顧客是男是女都沒有關係。」二十六歲的單身母親Shaheedi補充，「我不能離開我熱愛的職業。」 塔利班控制了阿富汗大約一半土地，1996年至2001年美國入侵時，該叛亂組織以嚴格的伊斯蘭法律統治阿富汗。當地社會風俗嚴重約制女性和她們的教育，不允許婦女在沒有男性護送的情況下離開家園；亞洲基金會（Asia Foundation）今年發布的一項調查顯示，近40%阿富汗合資格女孩的家人不允許她們上學，近20%的女孩被家人強制在六年級後輟學。

Shaheedi的右臂刺青，一支刺穿圖像的箭頭，代表迎難而上。 經過數十年的戰爭，阿富汗人希望獲得和平。隨著社會對紋身的態度逐漸放鬆，更多刺青店開業，但像Shaheedi這樣為自己創造空間的女性是非常少數，「塔利班的統治可能會威脅到這種微細而重要的變化。我最擔憂的是，美國與塔利班的和平談判將助長激進組織。如果塔利班回來能夠帶來和平，我當然高興，若然他們不同意我的工作、甚至阻礙婦女的自由與進步，我將是第一個反對他們的人。」

轉印圖案中，Shaheedi以刺青師的身分的右臂刺青追求自由與進步。 八年前，Shaheedi與丈夫離婚，現在與兒子、父母同住。阿富汗是父權社會，禁止婦女觸摸與她無關或未婚的男人，「是父母和哥哥說服我成為紋身師，之後我前往土耳其，獲得了第一個紋身，那是一支刺穿圖像的箭頭，象徵克服逆境。」她的父親、五十八歲的Hussain表示︰「全力支持女兒，她反對這種禁忌的立場讓我感到驕傲。」 Shaheedi使用社交媒體來尋找客戶，沒有標示店舖地址，是出於安全考量。

Omid Noori的紋身大多位於手臂，衣服才少能好好覆蓋隱藏。 除了是紋身師，她也是化妝師，同時提供修甲服務，是阿富汗Slash（斜槓族，彈性就業，具多元事業的實戰經驗），「最近在髮型屋遇到一位顧客，客人的丈夫從她的社交媒體頁面上認出我就是紋身師 Ahoo（網上暱稱）。」該男子威脅，如果Shaheedi繼續發布紋身作品的圖片，就會殺死她。 Shaheedi沒有恐懼，「我在喀布爾的一所大學修讀商業管理，努力撫養八歲兒子。阿富汗成女人，需要莫大的勇氣，我為自己的勇氣感到自豪。」

阿富汗前陸軍軍官Nazeer Mosawi，現在以紋身機為武器，抵抗社會保守主義。 二十三歲的Omid Noori，身上擁有十六個紋身，他說︰「最近在左臂上再添一個，獅子頭上戴有皇冠。刺在這裡，衣服少能好好覆蓋、隱藏。我厭倦了人們對紋身的負面評論。如果塔利班回來、伊斯蘭激進分子抓到我，他們會割斷我的手腳。」 為他刺青的，是阿富汗前陸軍軍官Nazeer Mosawi。他在阿富汗與伊斯蘭叛亂分子的內戰中作戰了七年，「我仍在戰鬥，但這次是反對社會的保守主義，以紋身機為武器。」他幾乎每天收到恐嚇電話，「威脅要燒毀我的店。我告訴這些人︰『好吧，由於這些威脅，我無法逃離這個國家，這是我的家園。』。」Mosawi補充，紋身事業讓自己認識了一班志同道合，令四十二歲的他倍感安慰。